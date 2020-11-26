Même hors-ligne, des informations sont toujours disponibles sur l’application Vianavigo !

Sachez que si vous perdez momentanément votre connexion Internet depuis mon smartphone, votre itinéraire en cours de consultation est toujours disponible, mais aussi ceux que vous n’avez pas encore consulté comme les trajets vélos ou les solutions de covoiturage.

Toutes les informations d’une feuille de route sauvegardée d'un trajet seront toujours aussi disponibles : les différentes étapes et horaires, le plan de quartier, etc.

L’accès au plan régional et aux plans de réseaux des transports en commun en IDF (préalablement téléchargés) sont toujours possibles même hors-ligne.

Même en mode hors ligne il est possible de valider son titre de transport dématérialisé (application Android).