Certaines collectivités (Villes, Départements, etc) proposent également des aides à l'achat de vélos.

Depuis le 20 avril 2023, ces aides sont cumulables avec l’aide à l’achat d’Île-de-France Mobilités, et ce sans justificatif. Vous pouvez donc faire votre demande d’aide chez Île-de-France Mobilités en parallèle de votre demande pour les autres aides auxquelles vous êtes éligibles.

Accéder à la plateforme : mesdemarches.iledefrance-mobilites.fr