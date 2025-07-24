Si vous avez déjà un passe Navigo valide, la réponse indiquant l’octroi ou le refus des droits vous sera adressée sous un délai de 10 jours à compter de la réception de votre dossier complet et valide.

La réponse vous sera adressée par courrier, ou e-mail (selon votre choix de moyen de contact).

Si vous n'avez pas encore de passe Navigo, vous recevrez sous 21 jours (à compter de la réception de votre dossier complet et valide) deux plis :