Comment trouver un itinéraire accessible en fauteuil roulant ?
Sur l’application Île-de-France Mobilités
- Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.
- Effectuer une recherche d’itinéraire en sélectionnant votre départ et votre arrivée.
- Sur la page de résultats d’itinéraires, cliquer sur les trois traits en haut à droite de l’écran.
- Activer l’option « Itinéraires accessibles ».
- Les itinéraires proposés s’appuient sur les lignes et les arrêts de transport accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Sur le site Île-de-France Mobilités
- Aller sur le site Île-de-France Mobilités.
- Aller dans la rubrique Itinéraires.
- Effectuer une recherche d’itinéraire en sélectionnant votre départ et votre arrivée.
- Cocher « itinéraires accessibles » avant de cliquer sur « Lancer la recherche ».
Plus généralement, lorsque vous sélectionnez un résultat dans votre recherche d’itinéraire, il vous est présenté l’ensemble des modalités d’accessibilité dans les gares que vous parcourez. Un numéro de téléphone non surtaxé est également disponible : Infomobi 09 70 81 83 85 (N° Cristal non surtaxé) pour vous aider dans votre déplacement (disponible entre 7h et 22h, 7 jours sur 7 sauf le 1er mai).