Comment m’informer sur l’accessibilité des transports en Île-de-France ? 

Mis à jour le 09 décembre 2025

Île-de-France Mobilités met à votre disposition un portail dédié à l’accessibilité des transports en Île-de-France. 

Ce portail vous permet de retrouver toutes les informations utiles pour préparer vos déplacements, notamment : 

  • Infos pratiques pour planifier vos trajets accessibles (itinéraires accessibles, équipements & services d’accessibilité). 
  • Assistance et accompagnement pendant le trajet. 
  • Contacts utiles pour l’information et l’aide à la mobilité. 
  • Forfaits et réductions spécifiques. 
  • Services complémentaires (transport adapté, solutions de mobilité). 