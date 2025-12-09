Comment m’informer sur l’accessibilité des transports en Île-de-France ?
Île-de-France Mobilités met à votre disposition un portail dédié à l’accessibilité des transports en Île-de-France.
Ce portail vous permet de retrouver toutes les informations utiles pour préparer vos déplacements, notamment :
- Infos pratiques pour planifier vos trajets accessibles (itinéraires accessibles, équipements & services d’accessibilité).
- Assistance et accompagnement pendant le trajet.
- Contacts utiles pour l’information et l’aide à la mobilité.
- Forfaits et réductions spécifiques.
- Services complémentaires (transport adapté, solutions de mobilité).