Comment puis-je connaître l’état de fonctionnement des ascenseurs ?

Depuis le site internet

L'état de fonctionnement des ascenseurs est relevé trois fois par jour (à 8h, 14h et 20h) dans les gares SNCF et RATP. Depuis le site Internet, l'état de fonctionnement des ascenseurs à une gare est consultable dans la rubrique dédiée.

Consulter l'état des ascenseurs

Depuis cette page du site, vous pouvez aussi vous inscrire à un service d’alerte (par SMS ou email) pour être alerté du changement d'état d'ascenseurs dans votre gare.



Sur vos trajets depuis le site internet, si vous avez coché l'option "Connaître les facilités présentes sur mon trajet", cette information est affichée en cliquant sur la fonction "Voir l'état des ascenseurs" depuis une étape d'une feuille de route détaillée (bouton "...").

Depuis l’application mobile

Lors de votre recherche d’itinéraire, il vous est possible d’aller dans les paramètres de recherche en cliquant en haut à droite de votre écran. Cela vous permettra d’indiquer si vous êtes en fauteuil roulant, et d’adapter votre trajet en fonction.

Plus généralement, lorsque vous sélectionnez un résultat dans votre recherche d’itinéraire, il vous est présenté l’ensemble des modalités d’accessibilité dans les gares que vous parcourez. Un numéro de téléphone non surtaxé est également disponible : Infomobi 09 70 81 83 85 pour vous aider dans votre déplacement (disponible entre 7h et 22h, 7 jours sur 7 sauf le 1er mai).