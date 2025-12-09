Sur le site Île-de-France Mobilités

Aller sur le site Île-de-France Mobilités.

Aller dans la rubrique Itinéraires.

Effectuer une recherche d’itinéraire en sélectionnant votre départ et votre arrivée.

Sélectionner l’itinéraire qui vous convient le mieux.

A droite de chaque étape de votre trajet, vous trouverez des icones représentant les services accessibles présents sur votre trajet. La légende se trouve en bas de la feuille de route.

Plus généralement, lorsque vous sélectionnez un résultat dans votre recherche d’itinéraire, il vous est présenté l’ensemble des modalités d’accessibilité dans les gares que vous parcourez. Un numéro de téléphone non surtaxé est également disponible : Infomobi 09 70 81 83 85 (N° Cristal non surtaxé) pour vous aider dans votre déplacement (disponible entre 7h et 22h, 7 jours sur 7 sauf le 1er mai).