Sur une ligne empruntée régulièrement, nous vous conseillons de vous abonner aux alertes infos trafic pour recevoir une notification sur votre smartphone dès qu'une perturbation est connue sur la ligne. La fonction d'abonnement est accessible depuis l'écran "Ligne" de la rubrique "Horaires" ou "Info Trafic", en cliquant sur le bouton en haut à droite ou bien depuis l'étape d'une feuille de route d'itinéraire en cliquant sur le bouton "plus d'actions sur cette étape" ("…").

La fonction d'abonnement depuis l'application ne nécessite pas de créer un compte au préalable.