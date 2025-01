Comment être alerté en cas de perturbation sur ma ligne ?

Sur une ligne empruntée régulièrement, nous vous conseillons de vous abonner aux alertes infos trafic pour recevoir une notification dès qu'une perturbation est connue sur la ligne.

Pour recevoir une notification par mail :

Depuis le site internet, la fonction d'abonnement est accessible uniquement aux utilisateurs connectés à leur compte Connect. Elle est disponible depuis l'écran "Ligne" de la rubrique "Horaires" ou "Info Trafic", en cliquant sur la cloche "🔔 s'abonner aux alertes" ou bien depuis l'étape d'une feuille de route d'itinéraire en cliquant sur le bouton "plus d'actions sur cette étape" ("…") puis en sélectionnant "S'abonner aux alertes infos trafic". Pour pouvoir recevoir ces alertes par mail, veillez à bien cocher l'option "Je souhaite recevoir les infos trafic de mes lignes favorites par email" dans l'onglet "Mes préférences" de votre profil (accessible en cliquant sur votre nom tout en haut du site).

Depuis l'application mobile Île-de-France mobilités, rendez vous dans les onglets "Horaires" ou "Infos trafic", sélectionnez la ligne de transport en commun qui vous intéresse puis cliquez sur la cloche 🔔 en haut à droite de votre écran. Si un seul arrêt vous intéresse, sélectionnez sur la page de la ligne l'onglet "Arrêts" puis l'arrêt que vous recherchez, sélectionnez alors la cloche 🔔 toujours en haut à droite de votre écran.

Il est ensuite possible de personnaliser les heures de réception de ces notifications en vous rendant dans l'onglet "Mon espace" puis "Mes favoris", "Lignes favorites" et en sélectionnant dans la ligne ">Alertes" les plages horaires de semaine et de week-end qui vous correspondent le mieux.