D'où proviennent les informations trafic ?

Mis à jour le 09 décembre 2025

Le site et l'application Île-de-France Mobilités rediffusent les informations trafic émises par les opérateurs de transport sur les lignes de transport d'Ile-de-France. Ces informations concernent les perturbations inopinées et prévues dont les travaux programmés sur le réseau. 

Si vous observez une information trafic erronée ou manquante, nous vous invitons à nous en faire part en utilisant le formulaire de contact  en sélectionnant :  

  1. Besoin d’information   
  2. Information pour me déplacer  
  3. Infos trafic