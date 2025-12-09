Les itinéraires tiennent-ils compte des perturbations ?
Les itinéraires proposés par le site et l’application Île-de-France mobilités tiennent compte en principe des perturbations.
Au sein de la recherche d’itinéraires :
- Un message s’affiche automatiquement dans votre recherche d’itinéraire en cas de perturbation.
- Les trajets perturbés non disponibles à la date de départ souhaitée n’apparaitront pas parmi les résultats de recherche.
- Vous pouvez contourner une perturbation via la fonction « Éviter une ligne » ou « Éviter un arrêt » disponible au-dessus des résultats d’itinéraires.