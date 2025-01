Les solutions proposées lors de la recherche d'itinéraire prennent-elles en compte les perturbations ?

Les itinéraires proposés par l'application Île-de-France mobilités ne tiennent pas compte de toutes les perturbations. Seules les perturbations longues et programmées (travaux SNCF par exemple) sont prises en compte au niveau des horaires prévus, ainsi que d'éventuelles fermetures de stations de métro et certains incidents sur les réseaux de bus dans la mesure où l'opérateur de transport nous informe de ces perturbations.

Néanmoins, toutes les informations trafics actives à la date et heure de recherche, sont affichées dans les résultats.

Il vous est possible de trouver des solutions de contournement si vous observez que la solution proposée est perturbée, en utilisant la fonction « Eviter la ligne » ou "éviter l'arrêt" directement dans votre résultat de recherche d'itinéraire, en cliquant sur les trois petits points "..." au dessus de la ligne que vous souhaitez éviter.