Comment savoir s’il y a une perturbation sur ma ligne ? 

Mis à jour le 09 décembre 2025

Dans la rubrique Infos Trafic du site et de l’application Île-de-France Mobilités chaque ligne perturbée est signalée par une icône de couleur indiquant le niveau de perturbation :  

Icone information bleu 

Information non perturbante sur une ligne ou un parcours  (évolution tarifaire par exemple) 

Icone interruption rouge 

Interruption de circulation due à une perturbation 

Icone attention rouge (Sur le site Ile-de-France Mobilités)

Trafic perturbé/ perturbation bloquante  (un ou plusieurs arrêts non desservis par exemple) - Sur le site Ile-de-France Mobilités

Sur l'application Ile-de-France Mobilités
Icone attention rouge (Sur l'application Ile-de-France Mobilités)

Trafic perturbé/ perturbation bloquante  (un ou plusieurs arrêts non desservis par exemple) - Sur l'application Ile-de-France Mobilités

Icone attention orange (Sur le site Ile-de-France Mobilités)

Perturbation non bloquante  (courses avancées ou retardées...) - Sur le site Ile-de-France Mobilités

Icone attention orange (Sur l'application Ile-de-France Mobilités)

Perturbation non bloquante  (courses avancées ou retardées...) - Sur l'application Ile-de-France Mobilités

Icone ralentissement bleu

Information sur les horaires de la ligne / Information sur un évènement pouvant causer des perturbations (possible forte affluence à cause d'un grand évènement...) 

Icone travaux rouge

Interruption de circulation due à des travaux sur le réseau 

Icone travaux orange

Perturbation sur la circulation due à des travaux sur le réseau 

