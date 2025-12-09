Comment savoir s’il y a une perturbation sur ma ligne ?
Dans la rubrique Infos Trafic du site et de l’application Île-de-France Mobilités chaque ligne perturbée est signalée par une icône de couleur indiquant le niveau de perturbation :
Information non perturbante sur une ligne ou un parcours (évolution tarifaire par exemple)
Interruption de circulation due à une perturbation
Trafic perturbé/ perturbation bloquante (un ou plusieurs arrêts non desservis par exemple) - Sur le site Ile-de-France Mobilités
Trafic perturbé/ perturbation bloquante (un ou plusieurs arrêts non desservis par exemple) - Sur l'application Ile-de-France Mobilités
Perturbation non bloquante (courses avancées ou retardées...) - Sur le site Ile-de-France Mobilités
Perturbation non bloquante (courses avancées ou retardées...) - Sur l'application Ile-de-France Mobilités
Information sur les horaires de la ligne / Information sur un évènement pouvant causer des perturbations (possible forte affluence à cause d'un grand évènement...)
Interruption de circulation due à des travaux sur le réseau
Perturbation sur la circulation due à des travaux sur le réseau