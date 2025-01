Quel est le meilleur itinéraire pour se rendre au Parc de la Villette pendant les Jeux de Paris 2024 ?

Le Parc de la Villette sera desservi par le RER E, les lignes de métro 5 et 7, et le tramway T3b. Des panneaux d’indication spécifiques seront mis en place entre les stations / gares concernées et le parc de la Villette pour vous permettre de vous y rendre le plus facilement possible.

Votre moyen de transport privilégié dépendra de votre destination à l’intérieur du parc de la Villette.

N'hésitez pas à consulter les itinéraires recommandés en temps réel directement depuis votre smartphone en téléchargeant l'application Transport Public Paris 2024 lorsqu’elle sera disponible.