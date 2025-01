Quel itinéraire emprunter pour me rendre sur mon site de compétition ?

Téléchargez gratuitement l'application Transport Public Paris 2024 sur l'Apple Store ou Google Play et simulez dès maintenant vos trajets à la date et à l'heure de votre choix, y compris pour vous rendre aux sites des Jeux de Paris 2024. L'application, créée spécifiquement pour l’évènement, vous permet de prendre en compte en temps réel les perturbations sur le trafic lors de vos déplacements pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et d'acquérir les titres de transport dont vous aurez besoin pour vous déplacer (Passe Paris 2024, tickets t+ unitaires ou en carnet, titres aéroportuaires, etc.).

Des "Guides spectateurs" par sport et par site de compétition sont également mis en ligne et envoyés par mail à tous les spectateurs. Retrouvez les directement sur le site internet de Paris 2024.

Enfin, un plan papier des transports publics est mis à disposition des voyageurs dans les gares et stations du réseau francilien, listant les lignes à emprunter pour rejoindre chaque site des Jeux de Paris 2024.