Je souhaite assister à une compétition sur route (marathon, paracyclisme, etc.), où aller et quel itinéraire emprunter ?

Si vous possédez un billet Paris 2024 pour les départs et les arrivées des compétitions sur route, le site de votre tribune est indiqué sur votre commande (exemple : Hôtel de Ville). Sur le site web et l’application officielle de Paris 2024, les pages dédiées aux compétitions sur route vous fournissent des conseils spécifiques sur les secteurs à éviter et à privilégier pour assister à la course si vous n’avez pas de billet.

Dans le cas du Marathon Pour Tous, des informations spécifiques sont disponibles sur le site internet du Marathon pour Tous.