Comment acheter et trouver mes titres de transport sur mon téléphone et les utiliser aux bornes ?

A noter qu’il est possible d’ajouter autant de cartes que souhaité au sein de l’application « Cartes » vous permettant de stocker les cartes de transport pour plusieurs personnes dans un même téléphone (chaque personne voyageant avec vous doit avoir une carte dédiée).

Vous pouvez choisir parmi divers titres de transport : Ticket et carnet t+, ticket aéroportuaire et les titres événements (Paris 2024).

Dans l'app Apple Cartes, vous pouvez trouver les éléments suivants : le carnet de tickets t+ (tarif plein et réduit) et le ticket t+ à l’unité, le ticket aéroportuaire, et le Passe Paris 2024.

A noter :

Il n’est pas possible de stocker les tickets Origine-Destination sur votre téléphone

Le service est disponible sur les téléphones utilisant IOS 17.5 ou une version ultérieure

Il est possible de payer via carte bancaire ou Apple Pay

Utiliser ses titres stockés sur téléphone

Pour valider votre titre, aucun besoin d’ouvrir votre application, de déverrouiller votre écran ou même de vérifier la batterie. Il vous suffit de rapprocher votre iPhone ou votre Apple Watch du valideur pour le valider.