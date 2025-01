Des tarifs réduits sont-ils proposés pour les titres de transport pendant les Jeux de Paris 2024 ?

Il n'existe pas de tarif réduit transport dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (Passe Paris 2024).

Il est possible de consulter la liste des bénéficiaires de tarifs réduits et les documents à fournir pour les titres de transport d'Île-de-France Mobilités.

ATTENTION : sur la période des Jeux de Paris 2024, les prix des tarifs réduits pour les tickets t+ et origine/ destination seront spécifiques.