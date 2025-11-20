oui, ls tickets Paris Région <> Aéroports (pour accès Orly ou Roissy Charles de Gaulle) sont bien proposés à l’achat depuis les applications mobiles pour les charger dans votre téléphone, votre montre connectée ou un passe Navigo, à condition qu’il n’y ai pas de tickets Métro-Train-RER (ou anciens ticket t+ dématérialisé) encore chargé dans votre support. Si tel est le cas, vous devez utiliser un autre support comme un passe Navigo Easy.