FAQ : Titres unitaires et tarifs réduitsComprendre les nouveaux tickets Sur quel support mettre les tickets Métro-Train-RER ou tickets Bus-Tram ?Que deviennent les tickets en carton t+ et billet Origine-Destination ?Quelles sont les correspondances autorisées avec les nouveaux tickets Métro-Train-RER et les tickets Bus-tram ?Acheter et utiliser son ticket pour le busSur le réseau de bus, que peut-on acheter à bord ?Comment fonctionne le Ticket d’accès à bord par carte bancaire sans contact ?Tarifs réduitsQui peut bénéficier de tarifs réduits ?Les groupes scolaires peuvent-ils toujours profiter d’un tarif spécial sur le réseau ferré ?Aller à l’aéroportQuels tickets de transport pour rejoindre les aéroports ?