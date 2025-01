Quels sont mes autres droits ?

Conformément à la règlementation sur la protection des données à caractère personnel (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et Règlement général sur la protection des données), Le Titulaire et le Payeur disposent chacun d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, à la limitation, à la portabilité, d’opposition pour des motifs légitimes, de définir des directives anticipées relatives au sort de leurs Données après leur décès ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Avant le transfert de vos données au 1er juin, ces droits pourront être exercés auprès du délégué à la protection des données du Comutitres S.A.S :

Après le transfert de vos données au 1er juin, ces droits pourront être exercés auprès du délégué à la protection des données d’Île-de-France Mobilités :

Pour pouvoir être traitée, toute demande doit être accompagnée d’une copie de votre justificatif d’identité.