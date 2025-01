Quel est l’objet de cette FAQ ?

A compter du 1er juin 2023, les activités auparavant gérées par le Comutitres S.A.S pour le compte des transporteurs opérant en Île-de-France, sont reprises par Ile de France Mobilités, 39 BIS rue de Châteaudun 75009 Paris (SIREN 287 500 078) qui en sous-traitera la gestion à sa filiale, Comutitres S.A.S, 21 Boulevard Haussmann 75009 Paris (SIREN 919 451 823).

Par conséquent les données traitées pour la gestion de vos contrats (transports et commerciaux) et vos supports de transport vont être transférées à Ile-de-France Mobilités qui devient le responsable du traitement de vos données à caractère personnel.

Cette page a pour objectif de vous informer des modifications des conditions générale de vente et droits dont vous disposez dans le cadre du transfert de vos contrats de transport et commerciaux, et de fait de vos données personnelles à Ile-de-France Mobilités, sous traitées par Comutitres S.A.S.