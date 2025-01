Puis-je m’opposer à ce transfert et au traitement de vos données personnelles ?

Conformément à l’article 21 du règlement général sur la protection des données, vous pouvez vous opposer à ce transfert et au traitement de vos données à caractère personnel en contactant le délégué à la protection des données :

Pour pouvoir être traitée, toute demande doit être accompagnée d’une copie de votre justificatif d’identité.

Vous êtes informés que dans un tel cas, Ile-de-France Mobilités ne sera plus en mesure d’assurer la gestion de vos titres de transports et vous ne pourrez plus en bénéficier pour vous déplacer.