J’ai un passe Navigo que je n’utilise plus, pourquoi suis-je concerné par ce transfert ?

Même si vous n’avez pas rechargé votre passe Navigo depuis un moment, ce dernier demeure valide pour une durée de 10 ans à compter de sa date de souscription.

L’objectif est de vous permettre de voyager plus facilement en vous laissant la possibilité de recharger ultérieurement votre passe Navigo d’un titre de transport sans avoir à nous solliciter pour la fabrication d’une nouvelle carte à chaque souscription ou renouvellement d’un contrat de transport.

Pour cela, il est donc nécessaire que les contrats commerciaux actifs que vous avez conclus pour l’utilisation de votre passe Navigo soient transférés à Ile-de-France mobilités, et ce même si vous ne l’utilisez plus.

Il est à noter que les conditions générales de ventes et d’utilisation de vos passes Navigo et Imagine’R vont être modifiées.

Les données associées à un passe inactif (c’est-à-dire n’ayant pas servi à acheter un forfait depuis plus de 5 ans) vont être progressivement supprimées. De ce fait, il ne sera plus possible d’assurer les actes de SAV nécessitant les données associées au passe (perte, remboursement et vol notamment).

Ces données seront en revanche conservées si vous réalisez un achat de forfait d’ici au 1er octobre 2023.