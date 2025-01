Comment sont affichés les prochains passages en temps réel ?

Les temps d’attente affichés indiquent les prochains départs en temps réel qui s’appuient sur la position réelle (et non théorique) des véhicules. Cette information est fournie par chaque opérateur de transport.

Sur l'application Île-de-France mobilités et le site internet, ils sont affichés en temps d'attente (ex : 3 min) et non en horaires (ex : 10:50) qui s'appliquent pour les horaires prévus (mais pas en temps réel).

Sur l'application, les prochains passages en temps réel sont affichés en vert sur les différents écrans (plan de proximité interactif, rubrique horaires, feuille de route), accompagnés d'une icône "connectée" composée de 3 barre, contrairement aux horaires prévus qui sont affichés en noir.