Où trouver les horaires de prochains passages à mon arrêt ?

Sur le site Île-de-France mobilités

Dans la rubrique « Me déplacer », un onglet « Horaire » permet également de sélectionner son mode de transport, puis la ligne concernée et enfin l’arrêt (pour les RER et trains, il est nécessaire d’indiquer les gares de départ et d’arrivée) afin de connaître les horaires de prochain passage.



Il est aussi possible d'afficher la liste des arrêts des lignes à proximité depuis la rubrique "A proximité", en précisant un lieu (arrêt, adresse, …) ou bien en se géolocalisant. Pour obtenir les prochains passages en temps réel d'un de ces arrêts, il suffit de le sélectionner dans la liste.