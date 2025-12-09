Où trouver les horaires à mon arrêt ?
Sur l’application Île-de-France Mobilités
- Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.
- Aller dans la rubrique Horaires.
- Choisir le mode de transport (train, RER, métro, tram, câble, ou bus).
- Sélectionner la ligne ou saisir le numéro de bus dans la barre de recherche.
- Choisir l’arrêt concerné.
- Ou cliquer directement sur un arrêt depuis la carte Autour de moi située sur l’écran d’accueil.
Sur le site Île-de-France Mobilités
- Aller sur le site Île-de-France Mobilités.
- Depuis le menu “Me déplacer”, aller dans la rubrique Horaires.
- Choisir le mode de transport (train, RER, métro, tram, câble, ou bus).
- Selon le mode de transport, sélectionner la ligne ou saisir le numéro de ligne dans la barre de recherche.
- Choisir l’arrêt de départ souhaité.
- Ou cliquer directement sur un arrêt depuis la carte Autour de moi.