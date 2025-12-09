Où trouver les horaires à mon arrêt ?

Mis à jour le 09 décembre 2025

Sur l’application Île-de-France Mobilités 

  • Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités. 
  • Aller dans la rubrique Horaires. 
  • Choisir le mode de transport (train, RER, métro, tram, câble, ou bus). 
  • Sélectionner la ligne ou saisir le numéro de bus dans la barre de recherche. 
  • Choisir l’arrêt concerné. 
  • Ou cliquer directement sur un arrêt depuis la carte Autour de moi située sur l’écran d’accueil.  

Sur le site Île-de-France Mobilités 

  • Aller sur le site Île-de-France Mobilités. 
  • Depuis le menu “Me déplacer”, aller dans la rubrique Horaires. 
  • Choisir le mode de transport (train, RER, métro, tram, câble, ou bus).  
  • Selon le mode de transport, sélectionner la ligne ou saisir le numéro de ligne dans la barre de recherche. 
  • Choisir l’arrêt de départ souhaité. 
  • Ou cliquer directement sur un arrêt depuis la carte Autour de moi.  