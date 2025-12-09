Les horaires affichés sur le site et l’application Île-de-France Mobilités sont mis à disposition par les opérateurs de transport.

A noter que les horaires en temps réel sont matérialisés par une onde verte accolée aux horaires théoriques et temps d’attente. Les données en temps réel s’appuient sur la position réelle des véhicules.

Les horaires théoriques (prévus) restent disponibles dans les itinéraires et les fiches horaires. Ils peuvent servir de référence en cas d’absence ou d’imprécision des données temps réel.

Si vous observez un écart entre les horaires affichés à l'arrêt et ceux affichés sur les médias Île-de-France Mobilités ou le site et l’application Île-de-France Mobilités, nous vous invitons à nous en faire part en utilisant le formulaire de contact, en précisant que cela concerne la rubrique Horaires et en indiquant la ligne et l’arrêt concernés.