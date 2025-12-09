Mettre en favori vos adresses fréquentes facilite la saisie de vos recherches d'itinéraires pour le choix du départ ou destination du trajet.

Les favoris sont mis en avant lors de la saisie des destinations (recherche d'itinéraires) et sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez notamment déterminer votre adresse “Maison” et de “Travail” pour les retrouver directement dans la page d’accueil de votre application.

Sur l’application Île-de-France Mobilités

Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.

Accéder à la rubrique Mon espace.

Cliquer sur Mes favoris.

Dans l’onglet « Lieux », sélectionner « Ajouter un lieu favori ».

Saisir le lieu souhaité dans la barre de recherche ou sélectionner avec le pointeur depuis la carte.

Choisir l’icône appropriée :

- Étoile : favori général

- Maison : domicile

- Malette : lieu de travail

Cliquer sur Enregistrer ce favori.

Renommer le favori si nécessaire, puis valider.

Modifier ou gérer vos favoris à tout moment dans Mon espace > Mes favoris.

Vous pouvez également ajouter une adresse en favori depuis les résultats d’itinéraires :