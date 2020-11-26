Utilisateur du site Internet, afin de vous tenir informé de l'état du trafic sur votre ligne, il est nécessaire de posséder un compte et de vous abonner sur la ligne en cliquant sur le bouton "Alerte" (cloche), affiché dans les écrans de la rubrique Horaires ou Infos Trafic.

Depuis une étape du trajet dans la feuille de route, l'abonnement est aussi possible le bouton "plus d'actions sur cette étape".

Vous recevrez alors par e-mail les informations de perturbation déclarées par le transporteur exploitant la ligne.

Les fonctions de l'écran "Mon espace Personnel" de Mon compte permettent de gérer la réception de vos abonnements (modification des plages horaires, suppression, etc.) de façon centralisée.