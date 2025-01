Comment utiliser un favori depuis le site Internet ?

Afin d'utiliser vos favoris depuis le site Internet, il convient au préalable de créer un compte et d'être connecté.



Depuis les écrans de résultats des différents rubriques ("itinéraires", "A proximité", "Horaires", "Infos trafic"), le clic sur le bouton "Favoris" (l'étoile) sauvegarde l'élément en favori.



Depuis la feuille de route de l'itinéraire, sur chacune des étapes il est aussi possible de mettre en favoris les éléments en cliquant sur le bouton "plus d'actions sur cette étape" ("…").



Vos favoris de lieux sont proposés en priorité lors de la saisie d'une demande d'itinéraires.



Vos favoris d'horaires sont affichés dès la sélection de la rubrique "Horaires" en mettant en avant les prochains passages en temps réel s'ils sont disponibles.



Les fonctions de l'écran "Mon espace Personnel" de Mon compte permet de gérer vos favoris (modification, suppression) de façon centralisée.