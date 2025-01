Depuis quels écrans peut-on utiliser les favoris ?

Sur le site internet Île-de-France Mobilités

Il est possible de sauvegarder de nombreuses informations afin de faciliter leur accès ultérieurement sur le site (rubrique Me Déplacer, si vous possédez un compte) ou depuis l'application.



La création de favoris est possible depuis plusieurs écrans d'Île-de-France Mobilités, en cliquant sur le bouton "Favoris" en forme d'étoile.



Sur l’application mobile

Depuis l’application, il est possible de mettre en favoris un arrêt depuis la rubrique “Horaires” puis en sélectionnant le mode de transport (Métro, RER, tram, bus), la ligne de votre choix puis l’arrêt qui vous intéresse. Pour les trains et RER vous devez entrer une gare de départ et d’arrivée pour déterminer le bon sens de circulation.

Vous pouvez également déterminer votre adresse “Maison” et de “Travail” pour les retrouver directement dans la page d’accueil de votre application, ou mettre en favoris votre trajet en sélectionnant l’étoile en haut à droite de votre feuille de route.



Les favoris de lieux facilitent la saisie de vos recherches d'itinéraires pour le choix du départ ou destination du trajet. Les favoris de ligne permettent de recevoir des alertes en fonction des perturbations. Les favoris d'arrêts ou d'horaires permettent de retrouver en un clic les horaires de vos lignes.