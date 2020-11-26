Afin de vous tenir informer de l'état du trafic sur votre ligne depuis l'application smartphone, il est nécessaire de vous abonner sur la ligne en cliquant sur le bouton "Alerte" (cloche), affiché dans les écrans de la rubrique Horaires.

Vous recevrez alors par notification les informations de perturbation déclarées par le transporteur exploitant la ligne.

Les fonctions de l'écran "Mes favoris / Lignes" depuis le Menu en bas à droite sur l'application permettent de gérer vos favoris (modification, suppression) de façon centralisée.