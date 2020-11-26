Depuis septembre 2019, les Franciliens ont accès au service de location de vélos à assistance électrique, Véligo Location, pour 40 € par mois et une durée de 6 mois à 9 mois maximum, grâce à la possibilité de renouveler 1 fois l’abonnement pour 3 mois.

Des tarifs réduits seront proposés à différents publics. Par ailleurs, 50 % de l’abonnement pourra être remboursé par l’employeur en échange d’une facture obtenue via Véligo Location.

Des offres de service complémentaires comme la location d’accessoires ou des assurances, seront proposées aux clients ayant souscrit à un abonnement Véligo Location.