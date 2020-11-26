On observe que seulement 1,6 % des déplacements réalisés en Île-de-France le sont à vélo (soit 650 000 déplacements quotidiens). Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) a pour objectif d’augmenter l’usage du vélo et la région Île-de-France souhaite par ailleurs tripler le nombre de déplacements à vélo en Île-de-France via son Plan Vélo.

Île-de-France Mobilités s’est engagé depuis 2011 dans le déploiement du stationnement vélo dans les gares en finançant les maîtres d’ouvrages. Le Plan Vélo de la région Île-de-France prévoit de consacrer 100 millions d'euros d’ici à 2021 pour financer les infrastructures cyclables. Pour créer un fort effet d’entrainement sur la pratique et pour convaincre sur les avantages du vélo à assistance électrique, Île-de-France Mobilités a décidé de lancer un service de location de VAE pour toute l’Île-de-France.