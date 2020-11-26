Le service est en priorité à destination des adultes pour faciliter leurs déplacements du quotidien sur les trajets domicile-travail/étude. L’offre enfant avec la mise à disposition d’un vélo cargo sera développée, la date de lancement n’est pas encore définie.

L’objectif est de faire du vélo à assistance électrique un moyen de transport accessible à tous, et de façon équitable sur l’ensemble de la région. Cela implique de prendre en compte le caractère vallonné de la région Île-de-France et la réalisation de trajets sur plusieurs kilomètres. Dans ces conditions, le vélo à assistance électrique apparait comme la réponse la plus appropriée pour permettre au plus grand nombre de pouvoir se déplacer en vélo.