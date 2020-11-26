Île-de-France Mobilités a désigné le groupement Fluow pour la mise en place et l’exploitation de ce nouveau service public pour une durée de 6 ans.

Fluow est une société dédiée au service Véligo Location constitué de quatre sociétés françaises complémentaires expertes en mobilité durable : La Poste via son activité éco mobilité Bemobi, Transdev, Vélogik et Cyclez. Fortement impliqué dans la filière vélo, chaque acteur du groupement contribue à la réalisation de ce projet d’envergure pour le territoire de l’Île-de-France. Le groupement réunit les savoir-faire techniques, financiers et de conduite de changement, pour accompagner Île-de-France Mobilités dans ses ambitions en termes de mobilité durable.