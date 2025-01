4 Delta Tarif réduit sur les séances du Festival Ciné-Junior (2-15 février) et tarif reduit sur les autres séances https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/

7 Parnassiens Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.parnassiens.com/

Abbaye de Maubuisson Entrée gratuite aux expositions et reduc -50% à -60% sur les boissons https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm

Amaclio productions Nous proposons aux détenteurs de la carte Navigo, un Tarif Navigo Culture équivalent au tarif réduit de l'éxpérience Eternelle Notre-Dame, c’est-à-dire 20,99€ au lieu de 30,99€ https://amaclio.com/

Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) Tarif réduit offre découverte https://www.atelierdeparis.org/

Au fil des voix - 24 janvier au 11 février 2023 Offre à venir pour la prochaine édition du festival. http://aufildesvoix.com/

Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Offre tarif réduit Navigo Culture sur tous les spectacles aux tarifs saison culturelle pour le détenteur + Cercle Navigo pour un accompagnateur https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/

Ballon de Paris Generali Moins 2€ sur les billets adultes (12 ans et +) soit 13 € au lieu de 15€ ttc https://www.ballondeparis.com/

Basilique de Saint-Denis Tarif spécial sur billet simple, billet jumelé Panthéon – Basilique de Saint-Denis http://www.saint-denis-basilique.fr/

Bibliothèque nationale de France Offre en cours d'élaboration. https://www.bnf.fr/fr

Cabaret Sauvage Tarif réduit sur les productions et services specifiques comme rencontres avec les artistes https://www.cabaretsauvage.com/

Centquatre104 Tarif réduit sur toute la programmation https://www.104.fr/

Centre André Malraux Tarif réduit sur certains évènements cinéma http://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs

Centre culturel Aragon-Triolet Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet https://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation

Centre culturel cinéma Yves Montand Pour les porteurs du passe Navigo, accès au tarif individuel le plus avantageux pour les séances de cinéma et les spectacles. Pour les porteurs du passe Navigo disposant d'un abonnement "Ma carte", possibilité de faire bénéficier du tarif abonné à une tierce personne de leur choix. https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html

Centre Culturel du Forum La Ville de Saint Gratien propose aux détenteurs du Pass Navigo Culture de bénéficier du tarif réduit aux spectacles de la saison culturelle http://www.ville-saintgratien.fr

Centre Culturel Picasso Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Centre Culturel Wladimir d’Ormesson Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles https://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson

Centre d'Action Cinématographique Le Rex Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet (en attente de confirmation) http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/

Centre d'Art Contemporain (CAC) Brétigny Invitation aux vernissages et rencontres d'artistes https://www.cacbretigny.com/fr/

Centre de Wallonie Bruxelles Tarif réduit sur l'ensemble de la programmation, -5% à la librairie http://www.cwb.fr/

Centre des Arts Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Centre des Arts Enghien les Bains Les abonnés Navigo concernés ont accès au tarif réduit sur l’intégralité de la programmation (théâtre, cinéma, concert, festival compris). Offre valable en ligne ou en billetterie du centre et soumise à la présentation d’un justification Navigo. http://www.cda95.fr/

Centre des bords de Marne Offre de place tarifs réduits salles adhérentes http://www.cdbm.org/

Centre Pompidou Accès au tarif réduit pour les porteurs du passe Navigo pour les expositions temporaires et la collection permanente, sur les créneaux de fin de journée, à partir de 18h. Possibilité de faire bénéficier un proche du tarif réduit à partir de 18h, si le porteur du passe Navigo est déjà éligible au tarif réduit. https://billetterie.centrepompidou.fr

Chapelle Expiatoire - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarif spécial sur billet simple http://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/

Chaplin - Denfert Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.lescinemaschaplin.fr/

Chaplin - Saint-Lambert Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.lescinemaschaplin.fr/

Château d'Auvers Tarif réduit de 10€ du mardi au vendredi. Offre valable sur présentation d’un justification Navigo en billetterie du château. http://www.chateau-auvers.fr/

Château de Breteuil Tarif réduit pour l'entrée au Parc ou entrée Parc et visite château https://www.breteuil.fr/fr/

Château de Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarif spécial sur billet simple http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Château de Fontainebleau Tarif spécial sur billet simple https://www.chateaudefontainebleau.fr/

Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarif spécial sur billet simple http://www.chateau-maisons.fr/

Château de Monte-Cristo Tarif réduit le samedi uniquement https://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/

Château de Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarif spécial sur billet simple http://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/

Château de Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarif spécial sur billet simple http://www.chateau-vincennes.fr/

Château Musée De Nemours Tarif 3€ visite libre et 5€ visite guidée et même offre pour accompagnant détenteur https://www.nemours.fr/chateau-musee

Château Rosa Bonheur Tarif réduit sur réservation et rencontre avec les artistes même tarif pour accompagnant https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Christine Cinéma Club Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) https://pariscinemaclub.com/christine/

Ciné 220 Offre ponctuelle et tarif réduit sur les salles adhérentes http://www.cine220.com/

Cinéma Agnès Varda Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet https://www.lesbordsdescenes.fr/

Cinéma André Malraux Tarif réduit sur certains évènements cinéma http://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/

Cinéma Apollo Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet http://cinema-apollo.fr/

Cinéma Arcel Offre ponctuelle et tarif reduit sur les salles adhérentes https://cinemas.grandparissud.fr/arcel

Cinéma de Vanves Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet http://www.theatre-vanves.fr/

Cinéma des Cinéastes Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.bistrotdescineastes.com/

Cinéma du Panthéon Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) https://www.whynotproductions.fr/pantheon/

Cinéma Henri Langlois Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinéma intercommunal de l’Ysieux Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinéma Itinérant de Cinessonne Pour les abonnés Navigo, accès au tarif réduit pour toute la programmation du Cinéma Itinérant de Cinessonne. Offre valable sur présentation du passe Navigo en cours à la billetterie des lieux partenaires. https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800

Cinéma Jacques Brel Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinéma Jacques Prévert Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet, + tarif réduit de 16€ au lieu de 22€ sur la programmation retransmissions "The Metropolitan Opera, Bolchoï et la Comédie Française" http://www.tcprevert.fr/

Cinéma Jacques Prévert Tarif à 2,50€ sur les séances événementielles identifiées. http://cineprevert.blogspot.fr/

Cinéma Jean Vigo Tarif réduit à la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet http://www.cinema-jean-vigo.fr/

Cinéma l’Antarès Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinéma la Lucarne Offre de place tarifs réduits salles adhérentes http://www.mjccreteil.com/

Cinéma Le Calypso Tarif réduit sur les billets à l'unité cinéma; conférences ALTAIR; les retransmissions Opéra, Ballet, concert, théâtre http://cinema-calypso.fr/

Cinéma Le Casino Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles http://www.mairie-villiers94.com/

Cinéma Le Conti Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinéma Le Figuier Blanc Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinéma Le Forum Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles https://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/

Cinéma Le Kosmos Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet http://cinemakosmos.fontenay.fr/

Cinéma Le Lavoir numérique Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal

Cinéma Le Lido Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/

Cinéma Le Palace Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinéma Le Parterre Offre ponctuelle et tarif réduit sur les salles adhérentes https://www.cinemaleparterre.fr/

Cinéma le Sélect Tarif réduit sur les animations et soirées débats (hors retransmission en direct) pour détenteur du passe Navigo http://www.leselect.ville-antony.fr/

Cinéma Les 7 Batignolles Tarif réduit de 11€90 au lieu de 14€20 tous les lundis et jeudis hors évènement http://cinema-7batignolles.fr/

Cinéma Les Toiles Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet https://ecransvo.org/

Cinéma Lino Ventura Offre ponctuelle et tarif réduit sur les salles adhérentes https://www.lesbordsdescenes.fr/

Cinéma Louis Daquin Tarif réduit de 5€ pour les détenteur du passe au lieu de 6,50€ http://cinemadublancmesnil.fr/

Cinéma Prévert Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles http://salle-pierre-et.gaqo.net/

Cinéma Royal Palace Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles https://royalpalacenogent.fr/

Cinéma Studio 28 Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.cinema-studio28.fr/

Cinéma Trianon Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet (en attente de confirmation) http://www.sceaux.fr/films-au-trianon

Cinéma Utopia Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinemas Du Palais Sur présentation d’un passe Navigo valide en caisse, est proposé un tarif de 5€ sur les séances événements des Cinémas du Palais : séances avec invités, animés, avec ateliers, à raison, en moyenne de deux événements par semaine, sur toute l’année, pour tous les âges. Hors séances opéra au cinéma http://www.lepalais.com/

Cinépal' Offre ponctuelle et tarif réduit sur les salles adhérentes https://www.cinepal.fr/

Cinétampes Offre de place tarifs réduits salles adhérentes http://www.caese.fr/

Cité de la musique-Philharmonie de Paris Tarif réduit pour le Musée et pour les expos de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris https://philharmoniedeparis.fr/fr

Cité de l'architecture et du patrimoine Pour les abonnés Navigo, accès au tarif réduit de 6€ au lieu de 9€ pour le musée et de 9€ au lieu de 12€ pour les expositions temporaires. Offre valable sur présentation du passe Navigo en billetterie du musée. https://www.citedelarchitecture.fr/fr

Cité des sciences et de l’industrie Tarif réduit accordé dans la limite des stocks éligibles sur achat billetterie en ligne d’un billet plein tarif Expositions de la Cité des sciences et de l’industrie sur activation du code promotionnel NAVIGO : offre valable 1 an, reconductible 2 fois https://www.cite-sciences.fr

Citéco - Cité de l'Économie Pour les abonnés Navigo et à leur accompagnateur, tarif réduit sur les collections permanentes. Pour les abonnés imagine R, tarif très réduit à 6€ sur les collections permanentes. Offre valable sur la billetterie en ligne et en billetterie physique, sur présentation d’un justificatif. https://www.citeco.fr/

Club de l'Étoile Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.clubdeletoile.fr/

Compagnie Oposito - Le Moulin Fondu Tarif specifiques lors de visites organisées, sorties et rencontres privilégiées https://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html

Conciergerie - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarif spécial sur billet simple, billet jumelé Conciergerie – Sainte-Chapelle http://www.paris-conciergerie.fr/

Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise Tarif réduit 5 € ou 10 € en fonction des concerts http://www.conservatoire-cergypontoise.fr

Coulommiers Pays de Brie Tourisme 1 place offerte pour 1 place achetée sur prestations itinérance touristique avec Ferté Jazz + Atelier du gout en session privée 1 degustation de brie et champagne ou 1 place de cours de cuisine masterclass offerte par session https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/

Dali Paris Plein tarif (26 ans +) : 13€, Réduits (enseignants, demandeurs d’emploi, -26 ans) : 9€, Gratuité : -8 ans http://www.daliparis.com/

Domaine de Dampierre-en-Yvelines Tarif réduit https://www.domaine-dampierre.com/

Domont cinéma Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Ecole d'art Janine Haddad Offre tarif réduit stages, rencontres privilégiées avec les artistes exposants. Vernissages d'exposition. https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/

Ecoles cinéma club Offre en cours d'élaboration. https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/

Eole Factory Festival - 7 au 10 septembre 2023 Ouverture du tarif réduit aux abonnés Navigo Mois, Annuel, Senior, imagine R et Liberté +. https://www.eolefactoryfestival.com

Epée de Bois Offre en cours d'élaboration. http://www.cine-epeedebois.fr/

Espace 1789 Ouverture du tarif réduit aux abonnés Navigo pour les spectacles de la saison 2023/2024 suivants : Maldonne, chorégraphie de Leïla Ka ; Carte blanche passinho, chorégraphie de Smaïl Kanouté ; Libre arbitre de Julie Bertin ; Basketteuses de Bamako de Thomas Guérineau ; Olympicorama, de Frédéric Ferrer. Offre valable uniquement en billetterie sur présentation d'un abonnement Navigo en cours de validité. http://www.espace-1789.com/

Espace Bernard Mantienne Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet http://ebmantienne.fr/

Espace culturel Alain-Poher - Salle Charles Chaplin Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles http://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU

Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-Bicêtre Tarif réduit de 9€ sur les spectacles, 15€ sur spectacles à tarif exceptionnel et 8€ sur spectacles famille http://ecam-lekremlinbicetre.com/

Espace Daniel Sorano Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles http://www.espacesorano.com/

Espace des Arts - Salle Philippe Noiret Tarif réduit sur certains évènements cinéma http://espace-des-arts.fr/

Espace Jean-Marie Poirier Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles https://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/

Festival Baroque De Pontoise - 23 septembre au 16 décembre 2023 Tarif réduit sur toute la programmation (hors 24 septembre et 20 octobre). Achat directement en ligne sur le site internet ou sur place les mercredis de 11h30 à 18h30. Renseignements : 0134351871 www.festivalbaroque-pontoise.fr

Festival D’Auvers-sur-Oise - 30 avril au 28 septembre 2023 Pour les concerts à série unique : accès au tarif réduit pour les abonnés Navigo. Pour les concerts proposant plusieurs catégories de places : sur-classement des catégories 2 et 3 pour les abonnés Navigo (catégorie 2 au tarif de la 3 et catégorie 3 au tarif de la 4). Offres valables par téléphone au 01 30 36 77 77 ou par mail à [email protected] et soumises à l’envoi d’un justificatif Navigo par mail. https://festival-auvers.com/

Festival D'automne à Paris - 7 septembre 2023 au 30 janvier 2024 Aux détenteurs d’un abonnement Navigo, le Festival d’Automne propose, sur l’intégralité du programme de l’édition 2023, soit 82 manifestations dans 73 lieux de Paris et d’Île-de-France, 4 000 places à tarif réduit sur les billets plein tarif individuel, hors abonnement et tarifs spécifiques Pour toute information, se reporter au programme en ligne du festival https://www.festival-automne.com/programme https://www.festival-automne.com/

Festival De Saint Denis - 2 au 27 juin 2023 Offre à venir pour la prochaine édition du festival. http://www.festival-saint-denis.com/

Festival des 2 Rivières - 16 au 18 juin 2023 Offre à venir pour la prochaine édition du festival. https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/

Festival Jazz au Fil de l'Oise - 23 septembre au 10 décembre 2023 Aux détenteurs d’un abonnement Navigo et à leur accompagnant, Tarif Réduit sur toute la programmation (sauf La Grande Table le 25 nov). Le Festival étant itinérant, le tarif est variable selon le concert et sa localisation. https://www.jazzaufildeloise.fr

Festival Mama - 11 au 13 octobre 2023 Les abonnés Navigo bénéficient du tarif réduit à 22€ sur toute la programmation du festival, dans la limite de 40 places par jour. Réservation sur la billetterie dédiée : https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb

Festival Paris l'été - 10 au 30 juillet 2023 Offre à venir pour la prochaine édition du festival. https://www.parislete.fr/

Festival Peacock Society - 8 et 9 juillet 2023 Offre à venir pour la prochaine édition du festival. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Festival Rock-En-Seine - 23 au 27 août 2023 Offre à venir pour la prochaine édition du festival. https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true

Festival Solidays Offre à venir pour la prochaine édition du festival. https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498

Festival Villes Des Musiques Du Monde - 13 octobre au 12 novembre 2023 Les abonnés Navigo concernés ont accès au tarif réduit sur les concerts du festival présentés au Point Fort d’Aubervilliers. Voir programmation sur le site du festival. Offre valable sur la billetterie en ligne et soumise à la présentation d’un justificatif Navigo le soir de la représentation. http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/

Festival We Love Green Offre à venir pour la prochaine édition du festival. https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23

Festival Yardland Offre à venir pour la prochaine édition du festival. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

File 7 Tarif réduit de 3€ sur plein tarif réservé au habitants Val d'Europe http://www.file7.com/

Fondation Le Corbusier Reduction 2€ sur les pleins tarifs et offre ponctuelle sur visites guidées gratuites annoncées par newsletter http://www.fondationlecorbusier.fr/

Fondation Royaumont Tarif réduit sur le droit d'entrée aux visites même tarif pour les accompagnants https://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/

France Miniature Réduction de 20% sur le billet d’entrée aux caisses du parc France Miniature pour les abonnés Navigo + 1 accompagnateur. Offre valable sur présentation d’un passe Navigo valide aux caisses du parc France Miniature, jusqu’au 5 novembre 2023 selon calendrier d’ouverture. Non échangeable, non remboursable et non cumulable avec toute promotion ou tarif préférentiel. D37 http://www.franceminiature.fr/

Galéria Continua Visite guidée gratuite http://www.galleriacontinua.com/

Grand Action Offre en cours d'élaboration. http://www.legrandaction.com/

Institut des Cultures d'Islam Les abonnés Navigo bénéficient d’une visite guidée gratuite et exclusive de chaque exposition de l’ICI https://www.institut-cultures-islam.org/

Institut du Monde Arabe Tarif réduit pour l’abonné Navigo sur l’entrée au musée, les expositions et les spectacles. Tarif réduit pour l’accompagnant de l’abonné Navigo si - 26 ans ou demandeur d’emploi ou bénéficiaire du RSA. Pour les -26 ans, l'exposition « Ce que la Palestine apporte au monde » et le musée sont gratuits tout l'été. http://www.imarabe.org/

Institut Giacometti Les abonnés Navigo bénéficient d’un tarif préférentiel à 7€ pour l’exposition ALBERTO GIACOMETTI. LE NEZ, du 7 octobre 2023 au 7 janvier 2024. Offre valable uniquement en billetterie de la fondation, sur présentation d’un justification Navigo en cours de validité https://www.fondation-giacometti.fr/

Insula orchestra et les artistes invités Tarif réduit PUBLIC dans la limite de 100 places + Tarif réduit JEUNES 10€ concerts saison http://insulaorchestra.fr/

International Visual Théâtre Tarif réduit à 15€ pour les détenteurs du pass Navigo et tarif découverte à 15 € pour la seconde personne dans le cadre du cercle navigo http://ivt.fr/

Jeu De Paume Tarif réduit sur Pass solo et Pass Duo/ offre limitée aux 1000 premiers abonnements https://jeudepaume.org/pass-image/

L’Ecran Tarif réduit sur certains évènements cinéma http://www.lecranstdenis.fr/

L’Orange Bleue Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

La Briqueterie Cdndu Val De Marne Boisson chaude offerte au bar https://www.labriqueterie.org/

La Cinémathèque Française Offre sur le Musée Méliès : 1 entrée plein tarif achetée / 1 entrée offerte. Offre valable uniquement sur place. https://www.cinematheque.fr/

La Clef Tarif réduit sur une sélection de dates et sur un quota de places par dates. http://www.laclef.asso.fr/

La Colline Théâtre Tous les trois mois, La Colline propose aux détenteurs d'un passe Navigo de bénéficier en duo d'un tarif préférentiel pour assister à un spectacle de la saison : 20 € la place et 10 € pour les moins de 30 ans. .Offre valable pour l'achat de 2 billets aux dates indiquées https://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo

La Dynamo de Banlieues Bleues Tarif abonné (8€ par concert) sur une sélection de 2 concerts par trimestre, dans la limite de 5 places par soirée. Réservation par téléphone uniquement et retrait sur place après contrôle de la validité. http://www.banlieuesbleues.org/

La Fauvette Tarif réduit sur certains évènements cinéma https://www.mairie-neuillyplaisance.com/

La Ferme du Buisson Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet http://www.lafermedubuisson.com/

La Galerie, Centre D'art Contemporain De Noisy-Le-Sec Offre de visite et rencontre privilégiées autour d'une collation et remise publications éditées par le Centre http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/

La Luciole Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

La Mandapa Accès au tarif réduit du même niveau que celui proposé aux demandeurs d'emploi, étudiants, retraités, habitants du 13ème. Réservation et règlement en ligne sur le site de l’établissement. https://www.centre-mandapa.fr/

La Pop - Peniche Opera - Compagnie Lyrique Nationale Tarif de 12€ au bénéficiaires des minima sociaux et 10€ au adhérents même tarif accompagnants http://www.lapop.fr/

La Scala Paris Tarif Navigo culture, accès au tarif réduit sur tous les spectacles. Cercle, accès au tarif réduit sur tous les spectacles pour une 2e personne. https://lascala-paris.com/

La Seine Musicale Tarif réduit de 10 % par rapport au tarif plein, sur une sélection de spectacles effectuée par la Seine Musicale, dans la limite des places disponibles. https://www.laseinemusicale.com/

L'Archipel Offre en cours d'élaboration. http://www.larchipel.net/

L'Arlequin Offre en cours d'élaboration. http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances

Le 6B Gratuité sur toutes les expositions tous les jeudis soirs et dimanches soirs https://www.le6b.fr/

Le Bal Tarif réduit 6€ au lieu de 7€ http://www.le-bal.fr/

Le Balzac Offre en cours d'élaboration. http://www.cinemabalzac.com/

Le Brady Offre en cours d'élaboration. http://www.lebrady.fr/

Le Cin’Hoche Tarif réduit sur certains évènements cinéma http://www.cinhoche.fr/

Le Cinéma de Choisy-le-Roi Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles http://theatrecinemachoisy.fr/

Le Crédac Tarif réduit à la Crédacantine (Visite de l'exposition et déjeuner) http://www.credac.fr/

Le Cube Tarif réduit de 5 € s'applique sur tous les spectacles et les concerts http://www.lecube.com/

Le Cyclop - Jean Tinguely Tarif réduit sur présentation du titre de transport http://www.lecyclop.com/

Le Forum de Vauréal Tarif réduit pour les détenteurs du passe Navigo de 2€ soustraits au prix de la prévente pour chaque concert http://www.leforum-vaureal.fr/

Le Grand Rex & Rex Studios Pour l'abonné Navigo, tarif réduit à 9€ pour la visite du Rex Studios, tarif réduit sur les séances cinéma du lundi et mardi de 13h à 17h30, tarif réduit à 15,50€ sur la visite guidée du Grand Rex. Offre valable pour l'accompagnant de l'abonné Navigo, si ce dernier bénéficie déjà du tarif réduit par ailleurs. https://www.legrandrex.com/rexstudios

Le Hall De La Chanson Tarif réduit 10€ au lieu de 13€ et 12€ au lieu de 18€ pour imagine R 5€ http://www.lehall.com/

Le Lincoln Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.lelincoln.com/

Le Livre-Echange Gratuité sur les actions culturelles publiques du Livre-Échange. Rencontres privilégiées avec des auteurs et professionnels des métiers du livre https://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/

Le Louxor Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.cinemalouxor.fr/

Le Lucernaire Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.lucernaire.fr/

Le Majestic à Montereau Sur présentation d’un passe Navigo valide en caisse, les porteurs de passe résidant en dehors des communes de Montereau et des communes actionnaires - partenaires (Bazoches- sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins ,Thoury-Férottes, Villeneuve-la-guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, , Fontenailles, Passy-sur-seine, Grisy-sur-seine, Balloy, Domats et Egligny) bénéficient des mêmes tarifs spéciaux «Partenaires» que ceux accordés aux habitants de ces communes. Voir la liste de ces tarifs sur le site de l’établissement. https://www.majestic-montereau.fr/

Le Monfort Théâtre Tarif réduit sur toute la programmation http://www.lemonfort.fr/

Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la Marionnette Tarifs réduits http://www.lemouffetard.com/

Le Plus Petit Cirque du Monde Le Plus Petit Cirque du Monde offre un tarif réduit de 10€ http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/

Le Point Fort d'Aubervilliers Les abonnés Navigo concernés ont accès au tarif réduit sur une sélection de concerts. Voir programmation sur le site du Point Fort d’Aubervilliers. Offre valable sur la billetterie en ligne et soumise à la présentation d’un justificatif Navigo le soir de la représentation. http://www.lepointfort.com

Le Rexy Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet http://www.cinemaprovins.fr/

Le Saint André des Arts Offre en cours d'élaboration. http://cinesaintandre.fr/

Le Studio Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet https://lestudio-aubervilliers.fr/

Le Théatre de Rungis Offre en cours d'élaboration. http://www.theatre-rungis.fr/

Le Trianon Tarif réduit sur certains évènements cinéma http://www.cinematrianon.fr/

L'Écran nomade Tarif réduit sur certains évènements cinéma http://www.ecran-nomade.fr/

L'Entrepot Offre en cours d'élaboration. http://www.lentrepot.fr/

Les 3 Cinés Robespierre Tarif réduit sur certaines séances dans le cadre du festival Ciné Junior (2-15 février). Tarif réduit de la salle pour les détenteurs du Pass Navigo pour toutes les séances d’Arthur Rambo de Laurent Cantet http://3cines.vitry94.fr/

Les 3 Luxembourg Offre en cours d'élaboration. http://www.lestroisluxembourg.com/

Les 5 Caumartin Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.cinqcaumartin.com/

Les Cinoches - Desnos Offre ponctuelle et tarif reduit sur les salles adhérentes https://cinemas.grandparissud.fr

Les Gémeaux Scène Nationale De Sceaux Tarifs réduits dans la limite des places disponibles - hors évènement à Tarif unique http://www.lesgemeaux.com/

L'Escurial Offre en cours d'élaboration. http://www.lesecransdeparis.fr/

L'onde Tarif réduit 18€ sur les spectacles de danse http://www.londe.fr/

Luminor Hôtel de Ville Offre en cours d'élaboration. http://www.luminor-hoteldeville.com/

Mac Créteil Tarif réduit de 12€ et gratuit pour accompagnant https://www.maccreteil.com/

Mac Val 4€ grille tarifaire en vigueur http://www.macval.fr/

Maison Auguste Comte Tarif réduit de 2€ a l'entrée http://www.augustecomte.org/

Maison Caillebotte - Ville de Yerres Tarif Navigo culture = 10€ (Visite Maison + expo en cours) Tarif Navigo culture = 6€ (Visite Maison seule) https://www.yerres.fr/

Maison De Fer Ville De Poissy Tarif réduit https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html

Maison de la Culture du Japon Tarif adhérent MCJP appliqué aux seances de cinéma uniquement http://www.mcjp.fr/

Maison De La Poésie Offre de cartes jeunes aux premiers inscrits (100 cartes à gagner) avec le code "MDP" https://www.maisondelapoesieparis.com/

Maison Des Arts De Malakoff 1 tote bag offert à la 1ere visite et visite VIP de l'expo et visite gouter pour les enfants pendant les vacances et tarif réduit pour les Workshops http://maisondesarts.malakoff.fr/

Maison Du Docteur Gachet Don d'un document d'aide à la visite https://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm

Maison Jean Cocteau Le tarif Navigo Culture équivaut au tarif réduit, soit 6,50€, pour visite libre. Le tarif Navigo Culture équivaut au tarif réduit, soit 6,50€, pour assister à un évènement. http://www.maisonjeancocteau.com/

Maison Pour Tous Gérard Philipe Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles https://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/

Maison-musée Raymond Devos Tarif réduit en visite guidée (5€ au lieu de 8€) et atelier d'écriture (15€ au lieu de 20€) https://raymond-devos.org/

Majestic Bastille Offre en cours d'élaboration. http://www.lesecransdeparis.fr/

Majestic Passy Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.lesecransdeparis.fr/

Max Linder Panorama Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://maxlinder.com/

MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-Denis Tarif réduit de 18 € (au lieu de 25 € ou 30 €) sur une sélection de spectacles renseignée ici : https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs

Mémorial de la Shoah Visite guidée gratuite le dimanche après-midi. Réduction de 5% à la librairie memorialdelashoah.org

Monnaie De Paris Tarif réduit 10€ sur l'entrée musée et tarif réduit 10€ pour l'accompagnant https://www.monnaiedeparis.fr/

Musée Bossuet - Ville de Meaux Tarif réduit pour les détenteurs du passe Navigo et tarif réduit à un accompagnant sur le modèle d'une offre découverte http://www.musee-bossuet.fr/

Musée Clemenceau Tarif réduit avantages culture à 3€, tous les mercredis. Achats de billets sur place, auprès de l’établissement. http://www.musee-clemenceau.fr/

Musée D'art Et D'histoire de Melun Entrée à un tarif unique de 1 (hors tarif réduit), visite guidée gratuite pour les expo temporaires, invitation aux vernissages https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun

Musée D'art Et D'histoire Du Judaïsme Collection permanente gratuite le premier samedi du mois d'octobre à juin et -5% sur la librairie. http://www.mahj.org/

Musée D'art Et D'histoire Louis Senlecq - L’Isle Adam Entrée gratuite http://www.musee.ville-isle-adam.fr/

Musée D'art Et D'histoire Paul Eluard - Saint Denis Tarif réduit et offres ponctuelles sur les évènements, visites, rencontres, coupe files http://musee-saint-denis.com/#accueil

Musée de la Batellerie Tarif réduit de 4,50€ au lieu de 5€, Tarif minima sociaux à 2,70€ au lieu de 3€, tarif -18 ans et scolaires à 1,80€ au lieu de 2€, Tarif réduit Conflanais à 1,35€ au lieu de 1,50€ http://www.musee-batellerie-conflans.fr/

Musée De La Gendarmerie Tarif réduit 5€ et cercle 5€ services specifique et visites https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

Musée De La Grande Guerre Tarif réduit pour les abonnés Navigo concernés. Offre valable en billetterie physique et en ligne. http://www.museedelagrandeguerre.eu/

Musée De La Poste Tarif réduit à l'entrée du musée aux détenteurs du pass Navigo http://www.museedelaposte.fr/

Musée De La Résistance Nationale Entrée demi-tarif soit 4€ et deux créneaux de visites guidées gratuites sur les samedis et dimanches http://www.musee-resistance.com/

Musée De La Seine-Et-Marne Meilleurs tarifs proposés par les cinq établissements sur les visites et évènements temporaires http://www.musee-seine-et-marne.fr/

Musée De La Toile De Jouy Entrée tarif plein 9€ / tarif réduit 7€ http://www.museedelatoiledejouy.fr/

Musée De L'air Et De L'espace Tarif réduit pour un accompagnant sur billet check in/boarding (entrée musée et visite avions) https://www.museeairespace.fr/

Musée De L'armée Tarif réduit https://www.musee-armee.fr/

Musée de l'Orangerie Tarif réduit sur l'ensemble de l'offre d'adhésion Carte Blanche. Offre valable uniquement en billetterie physique du musée. https://www.musee-orangerie.fr/

Musée De Montmartre Billet au tarif réduit de 11€ et accès au musée : collections pemanentes, expo temporaire, jardins + offres ponctuelles http://museedemontmartre.fr/

Musée Départemental Bourdelle A Egreville Meilleurs tarifs sur les visites et évènements temporaires http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/

Musée Départemental De La Préhistoire En Ile-De-France Meilleurs tarifs sur les visites et évènements temporaires http://www.musee-prehistoire-idf.fr/

Musée Départemental des peintres de Barbizon Meilleurs tarifs sur les visites et évènements temporaires http://www.musee-peintres-barbizon.fr/

Musée Départemental Stephane Mallarmé Meilleurs tarifs sur les visites et évènements temporaires http://www.musee-mallarme.fr/

Musée Des Arts Et Métiers - Cnam Tarif réduit pour le porteur du passe Navigo et son accompagnateur, sur le billet d'accès au musée (comprenant une entrée aux expositions permanentes et temporaires), uniquement en période d’exposition temporaire. https://www.arts-et-metiers.net/

Musée D'histoire Urbaine Et Sociale De Suresnes Tarif réduit https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html

Musée d'Orsay Tarif réduit sur l'ensemble de l'offre d'adhésion Carte Blanche. Offre valable uniquement en billetterie physique du musée. https://www.musee-orsay.fr/

Musée Du Chocolat Choco Story 10€ au lieu de 12€ et 8,50€ au lieu de 10€ pour les jeunes et étudiants http://www.museeduchocolat.fr/

Musée du Domaine royal de Marly Tarif réduit durant les vacances scolaires de la zone C. Tarif réduit durant les évènements exceptionnels organisés en collaboration avec les musées de France https://musee-domaine-marly.fr/

Musée Du Jouet de Poissy Tarif réduit https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html

Musée du Louvre Offre au titulaire du Navigo le bénéfice du tarif réduit sur la carte des Amis du Louvre. Offres accessibles uniquement sur place au bureau d'accueil des Amis du Louvre sous la Pyramide. http://www.amisdulouvre.fr/

Musée du quai Branly – Jacques Chirac Navigo : tarif réduit sur les pass annuels et les audioguides. Pass Solo : 30 € au lieu de 35 €. Pass Duo : 50 € au lieu de 60 €. Audioguide : 3 € au lieu de 5 €. Carte ImaginR : gratuité pour le porteur de la carte (-26 ans) + tarif réduit accordé sur le billet d’entrée (9 € au lieu de 12 €) pour un accompagnateur. Sur présentation d’un justificatif de validité. http://www.quaibranly.fr/

Musée En Herbe Tarif réduit uniquement aux détenteurs de imagine R Etudiant gratuit pour l'accompagnant http://museeenherbe.com/

Musée Eugene Carrière Un DVD sur le peintre Eugène Carriere remis aux détenteurs https://www.eugenecarriere.com/

Musée Fournaise Tarif réduit de 7€ au lieu de 9€ http://www.musee-fournaise.com/

Musée Intercommunal De Nogent-Sur-Marne Tarif réduit sur visite commentée au choix expo permanente bords de Marne ou expo permanente groupe de 8 personnes, sur rendez-vous http://www.museenogentsurmarne.net/

Musée Jean Jacques Rousseau Tarif réduit aux personnes accompagnant le visiteur détenteur du passe Navigo qui bénéficie d'un tarif réduit ou gratuit au Musée Jean-Jacques Rousseau + une réduction de 5% à la boutique du musée pour ces deux mêmes visiteurs http://museejjrousseau.montmorency.fr/

Musée national Gustave Moreau Tarif réduit sur billet d'entrée du musée Moreau (hors exposition): 5€ au lieu de 7€. Tarif réduit sur le billet du musée Moreau (pendant exposition) : 7 au lieu de 9€, Tarif réduit sur le billet jumelé Moreau/Henner (hors expo) : 7€ au lieu de 9€ et (pendant expo) : 9€ au lieu de 11€. http://www.musee-moreau.fr/

Musée national Jean-Jacques Henner Tarif réduit sur billet d'entrée du musée Henner: 4€ au lieu de 6€. Tarif réduit sur le billet jumelé Moreau/Henner (hors expo) : 7€ au lieu de 9€ et (pendant expo) : 9€ au lieu de 11€. https://www.musee-henner.fr/

Musée Picasso Pass solo 1 an : 25€ au lieu de 27€ Pass solo 2 ans : 47€au lieu de 50€ Pass duo 1 an : 45€ au lieu de 50€ Pass duo 2 ans : 80€ au lieu de 90€ https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil

Nouveau Gare au Théâtre Tarif Navigo culture à 8 €. Offres ponctuelles : newsletter et à voir sur site internet http://www.gareautheatre.com/

Nouveau Théâtre De Montreuil Tarif réduit http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/

Nouvel Odéon Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.nouvelodeon.com/

Opéra Comique Opéras : -35 ans 1 place à -35 % même tarif accompagnant Concert : à l'heure du déjeuner 1 place achetée = 1 place offerte visite Patrimoine : visites découvertes à 5€ https://www.opera-comique.com/

Opéra Massy Tarif réduit sur tous les spectacles voir conditions sur programme http://www.opera-massy.com/

Opéra National De Paris Garnier Tarif réduit sur visite libre du Palais : 8€ au lieu de 12€ 10€ au lieu de 14€ en periode d'exposition https://www.operadeparis.fr/

Orchestre Lamoureux Les abonnés Navigo bénéficient du tarif réduit à 10€ en catégorie 3 sur une sélection de concerts : https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Offre valable par téléphone (01 58 39 30 30) et sur présentation d'un justificatif Navigo au moment du contrôle des billets. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Orchestre National d'Ile-de-France Accès au tarif abonné "pass 3 concerts" ou au tarif abonné pour les -28 ans pour les concerts de saison* de l'Orchestre national d'Île-de-France à la Philharmonie de Paris (*hors projets exceptionnels). Possibilité de faire bénéficier de son tarif préférentiel à une tierce personne. https://philharmoniedeparis.fr/

Palais de Tokyo Offre sur les services spécifiques http://palaisdetokyo.com/

PanoraMagique à Disneyland Paris Moins 2€ sur les billets adultes (12 ans et plus) soit 13 € au lieu de 15€ ttc https://www.panoramagique.com/

Panthéon - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarif spécial sur billet simple et Billet jumelé Panthéon – Basilique de Saint-Denis http://www.paris-pantheon.fr/

Parti Poétique Tarif réduit sur visites guidées les samedis à partir du 22 mai jusqu'en octobre : 5€ https://www.parti-poetique.org/

Périphérique - Technopol Les détenteurs du passe Navigo qui ont le meilleur tarif (réduit pour les demandeurs d'emploi, les étudiants et les porteurs d'une carte d'invalidité) peuvent faire bénéficier une autre personne d'un tarif réduit à 15€ au lieu de 25€ pour le tarif régulier Pass 1 nuit. https://www.pariselectronicweek.com/

Points Communs Cergy Pontoise Tarif réduit détenteurs et accompagnateurs, spectacles tarifs A : 20€ et spectacles tarifs B : 13€ https://points-communs.com/

Provins Tourisme Cite Médiévale Réduction de -15€ sur tarifs publics sauf évènements particuliers https://www.provins.net/

Reflet Médicis Offre en cours d'élaboration. http://www.lesecransdeparis.fr/

Salle André Malraux Offre tarif réduit Navigo Culture sur tous les spectacles aux tarifs saison culturelle pour le détenteur + offre tarif Cercle Navigo pour un accompagnateur https://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/

Salle Jacques Berrier Gratuité sur les spectacles et projections publiques. Rencontres privilégiées avec les artistes après les spectacles. https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105

Salon Du Livre Et De La Jeunesse Lors d'achat d'un billet salon durant le weekend un 2ème billet gratuit http://slpjplus.fr/

Scène Nationale De L’Essonne - Centre culturel Robert Desnos Tarif réduit à 10€ pour les abonnés Navigo, même réduction pour l'accompagnant de l'abonné Navigo, si ce dernier bénéficie déjà du tarif réduit par ailleurs. http://www.scenenationale-essonne.com/

Scène Nationale De L’Essonne - Théâtre de l'Agora Tarif réduit à 10€ pour les abonnés Navigo, même réduction pour l'accompagnant de l'abonné Navigo, si ce dernier bénéficie déjà du tarif réduit par ailleurs. http://www.scenenationale-essonne.com/

Scène Nationale Marne-La-Vallée - Ferme Du Buisson + Centre D'art (Tram) Tarif réduit à 10€ dans la limite d'un quota de 10 places par représentation spécifique http://www.lafermedubuisson.com/

Sèvres Céramique - Manufacture Et Musées Nationaux Gratuité sur les collections permanentes du musée hors période temporaire et tarif réduit en période d'expo temporaire http://www.sevresciteceramique.fr/

Studio Ciné Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Studio des Ursulines Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.studiodesursulines.com/

Studio Galande Tarif réduit sur la séance dans le cadre de la manifestation Avant-premières! (4-12 juillet) http://www.studiogalande.fr/

T2G Théâtre de Gennevilliers Tarif réduit à 18€ http://www.theatredegennevilliers.fr/

Théâtre - Cinéma du Garde-Chasse Tarif réduit sur certains évènements cinéma http://www.theatredugardechasse.fr/

Théâtre - Cinéma du Garde-Chasse Accès au tarif super réduit de 9€ sur une sélection de spectacles de la saison. Informations et réservation au 01 43 60 41 89 http://www.theatredugardechasse.fr/

Théâtre André Malraux Accès au tarif réduit pour les abonnés Navigo concernés, sur l’ensemble de la programmation du théâtre et du cinéma. https://www.tam.fr/

Théâtre André Malraux Tarif réduit sur certains évènements cinéma https://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481

Théâtre Claude Debussy Tarif réduit sur des séances du festival Ciné junior et sur des séances évènementielles http://www.theatredemaisons-alfort.org/

Théâtre D’Epinay-Sous-Senart - Sothevy Tarif réduit valable sur tous les spectacles hors variétés et humour en tarif agglo https://www.ville-epinay-senart.fr/

Théâtre De Boussy-Saint-Antoine- Salle Gérard Philippe - Sothevy Tarif réduit valable sur tous les spectacles hors variétés et humour en tarif agglo https://www.aggloculture.fr/

Théâtre De Brétigny Possibilité de faire bénéficier une autre personne du tarif réduit valable 1 seule fois et offre ponctuelles sur les évènements spécifiques http://www.theatre-bretigny.fr/

Théâtre De Brunoy - Sothevy Tarif réduit valable sur tous les spectacles hors variétés et humour en tarif agglo http://www.theatres-yerres.fr/

Théâtre De Châtillon Tarif réduit 14€ et 14€ pour l'accompagnant offres tarifaire sur service spécifiques http://www.theatreachatillon.com/

Théâtre De Chelles Tarif réduit http://theatre.chelles.fr/

Théâtre De Crosnes - Sothevy Tarif réduit valable sur tous les spectacles hors variétés et humour en tarif agglo https://www.theatres-yerres.fr/

Théâtre de Jouy Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théatre de la Cité internationale Tatif réduit à 16€ sur l'ensemble de la saison pour les détenteurs du Navigo http://www.theatredelacite.com/

Théâtre de La Commune - Aubervilliers Tarif réduit 1 place 10€ pour -30 ans et 14€ pour + 30 ans et verre offert au bar http://lacommune-aubervilliers.fr/

Théâtre De La Tempête Tarif réduit 17€ au lieu de 22€, même tarif pour l'accompagnateur https://www.la-tempete.fr/

Théâtre de la vallée Les abonnés Navigo bénéficient du tarif réduit sur toutes les représentations des Vendredis de la Grange et du tarif abonné sur tous les Goûters-théâtre. Offre valable en ligne ou par téléphone au 01 34 04 03 41. Un justificatif Navigo pourra vous être demandé le jour de la représentation. Pour connaître la programmation : https://www.theatredelavallee.fr/programmation/ https://www.theatredelavallee.fr/programmation/

Théâtre De l'Envol Application du tarif réduit sur l’ensemble des catégories de spectacle A – B- C – D de la saison culturelle http://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea

Théâtre de l'Épée de Bois - Cartoucherie A partir de septembre 2023 : tous les jeudis, places à 17€ au lieu de 22€ pour les abonnés Navigo. Représentations à 19h et 21h (accueil 1h avant chaque représentation). Réservations : 01 48 08 39 74 ou [email protected]. Règlement : par téléphone ou sur place. Précision d'accès au théâtre : l'accès se fait uniquement par la route du Champ de Manœuvre et non par le Parc Floral. Il se situe au fond du site de la Cartoucherie et possède de grandes portes et fenêtres rouge. https://www.epeedebois.com/

Théâtre De Longjumeau Tarif réduit sur tous les spectacles hors variétés et humour réservés au tarif ville voir programme http://www.theatre-longjumeau.com/

Théâtre de l'Opprimé Les abonnés Navigo bénéficient du tarif réduit sur tous spectacles. Réservation uniquement au guichet (qui ouvre 40 minutes avant le début du spectacle) et sur présentation d’un abonnement Navigo valide. http://www.theatredelopprime.com

Théâtre De Quincy-Sous-Sénart - Sothevy Tarif réduit valable sur tous les spectacles hors variétés et humour en tarif agglo http://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/

Théâtre de Saint Quentin en Yvelines Tarifs réduits http://www.theatresqy.org/

Théâtre De Sartrouville Tarif réduit 19€ pour adultes et 8€ pour les 12 à 26 ans accompagnant même tarif, offre promo sur spectacle spécifiques http://www.theatre-sartrouville.com/

Théâtre De Suresnes Jean Vilar Tarif réduit ouvert aux abonnés Navigo sur une sélection de spectacle : https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Pour les spectacles au tarif A, 25€ au lieu de 30€, pour les spectacles au tarif B, 20€ au lieu de 25€. Pour les - 28 ans, tarif réduit à 10€ pour les spectacles au tarif A et tarif B. Offre dans la limite des places disponibles. Réservation sur place ou par téléphone au 01 46 97 98 10 du mardi au samedi de 13h à 18h sur présentation du passe Navigo en cours de validité. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Théâtre De Verdure Mel Bonis Gratuité sur les spectacles et manifestations publiques. Rencontres privilégiées avec les artistes du Festival des Jardins d’Été et professionnels des métiers du spectacle. https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/

Théâtre De Yerres - Sothevy Tarif réduit valable sur tous les spectacles hors variétés et humour en tarif agglo https://www.theatres-yerres.fr/

Théâtre des Bouffes du Nord Tarif réduit valable sur une séléction des spectacles de la saison https://www.bouffesdunord.com/

Théâtre Des Sources Tarif réduit hors abo et offre à tarif réduit pour l'accompagnant http://www.theatredessources.fr/

Théâtre Du Blanc Mesnil Tarif réduit pour tous les spectacles selon programme https://www.theatredublancmesnil.com/

Théâtre du Châtelet Tarif réduit sur une sélection de spectacles et catégories de places dans la limite du quota dispo https://www.chatelet.com/navigo/

Théâtre du Cormier Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre Dunois Tarif réduit 10€ pour les +25 ans et 7,50€ pour les 15 à 25 ans sur certains spectacles http://www.theatredunois.org/

Théâtre Gerard Philipe (Saint-Denis) Cdn Tarif réduit 17€ au lieu de 23€ même tarif accompagnant et offres ponctuelles sur des évènements dédiés https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/

Théâtre Jean Arp De Clamart Tarif réduit 12 € http://www.theatrejeanarp.com/

Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine Offre en cours d'élaboration. http://www.theatrejeanvilar.com/

Théâtre L’Etoile Du Nord Tarif réduit 12€ au lieu de 17€ sur les resa spectacles sur internet http://www.etoiledunord-theatre.com/

Théâtre L'Avant Seine Tarif A : 25€ au lieu de 31€ tarif B 15€ au lieu de 21€ sur une sélection de spectacles http://www.lavant-seine.com/

Théâtre L'azimut Tarif réduit 10€ et Cercle 15€ https://l-azimut.fr/

Théâtre Les Bords De Scènes Tarif réduit ou très réduit pour les 18-25 ans sur une sélection de spectacles http://www.lesbordsdescenes.fr/

Théatre Louis Aragon - SCINACD Tarif réduit (12€) pour les détenteurs du Navigo + une personne de leur choix http://tla-tremblay.fr/

Théâtre Mogador réduction de 10% les mardis, mercredis et jeudis sur la base du tarif public revendeurs https://www.theatremogador.com/

Théâtre Municipal de Fontainebleau Tarif réduit 2 (16€ zone 1 / 10€ zone 2) sur tous les spectacles de la saison. Offre valable en ligne et en billetterie, soumise à la vérification d’un justificatif Navigo en cours de validité. » https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html

Théâtre Nanterre-Amandiers Offre en cours d'élaboration. http://www.nanterre-amandiers.com/

Théâtre Ouvert Tarifs réduits de 14€ à 18€ sur les spectacles de la saison, dans la limite des places disponibles http://www.theatre-ouvert.com/

Théâtre Paris Villette Tarif réduit pour les spectacles « ados/adultes » / 8€ pour le jeune public / ateliers gratuits dans la mesure des places disponibles http://www.theatre-paris-villette.com/

Théâtre Paul Éluard Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre Pierre Fresnay Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre Romain Rolland Tarif de l'abonnement Classique sur l'ensemble des spectacles (hors spectacles exceptionnels) : Tarif plein : 15,50€, Tarif réduit* : 13,50€, Tarif mini* : 10€ Réservation possible uniquement sur place ou par téléphone. Tarif réduit : seniors (+60 ans), familles nombreuses, abonnés théâtres amis. Tarif mini : -26 ans, demandeurs d'emploi, étudiants, titulaires d'une carte d'invalidité, bénéficiaires du RSA, intermittents du spectacle." http://trr.fr/

Théâtre Sarah Bernhardt Mise en place des offres en cours. Voir sur le site web des 24 cinémas du Val d’Oise sur ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre Sénart Scène Nationale Tarif dégressif de 31 à - 61 ans tarifs de 13€ à 29€ et pour les -30 ans à +62 ans billets de 10€ à 21 € https://theatre-senart.com/

Théâtre Victor Hugo - Bagneux Tarif à 13€ pour les bénéficiaires du Pass Navigo ainsi que pour un accompagnateur (cercle Navigo). Service spécifique : invitations aux sorties de résidences, visite du théâtre, d'exposition. http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/

Vedettes de Paris Réduction de 3 € sur le tarif (adulte et enfant) en vigueur pour les croisières d'une heure tous les jours sauf 14 juillet et 31 décembre. Réduction sur les Croisière guidées (selon saison), Croisière Famille (selon période), Croisière Apéro (tous les jours à 21h). https://www.vedettesdeparis.fr/