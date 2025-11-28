Conditions générales d'utilisation de l'application Covoiturage d'Ile-de-France Mobilités

3.3 Identifiants et mot de passe

Lors de la création de leur compte, le Membre doit choisir une adresse e-mail ou, le cas échéant, un numéro de téléphone portable ainsi qu’un mot de passe qui lui sont propres (ci-après désignés ensemble les « Identifiants ») et doit également fournir son numéro de téléphone. Les Identifiants doivent être suffisamment sécurisés et sont transmis au Service de manière sécurisée.

Le prénom et l’initiale du nom de famille du Membre (l’« Identité »), excluant leur identité complète, sont rendus publics dans l’Application aux fins de l’utilisation du Service.

Le Service permet au Membre de choisir n’importe quel nom d’Utilisateur, sous réserve qu’il respecte les dispositions légales, les présentes CGU et les droits des autres Membres. Toutefois, le Service encourage les Membres à utiliser leur véritable identité afin de faciliter les rencontres entre Conducteurs et Passagers. Dans tous les cas, le Service se réserve le droit de refuser l’inscription d’un Membre et/ou d’exiger la modification de son nom d’utilisateur.

Il incombe au Membre de garder ses Identifiants confidentiels. Le Membre est seul responsable de l’utilisation de son compte et de ses Identifiants. Toute utilisation du Service, connexion ou transmission de données effectuée via son compte en utilisant ses Identifiants sera présumée avoir été réalisée par le Membre et sous sa responsabilité exclusive, sauf opposition écrite et dûment justifiée envoyée à Karos par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : 10 rue de la Paix, 75002 Paris.

Le Service ne peut être tenu responsable de la perte d’un ou plusieurs Identifiants et, en l’absence d’opposition préalable et dûment notifiée par écrit à Karos, des conséquences préjudiciables de l’utilisation de son compte par une personne non autorisée.

Le Service, qui n’a aucun moyen de contrôler l’exactitude des informations fournies par les Membres lors de la création du compte, ne peut être tenu responsable des fausses déclarations ou usurpations d’identité effectuées par les Membres.

4. DURÉE DE L’ABONNEMENT AU SERVICE

Le Membre s’abonne au Service pour une durée indéterminée, à compter de la création de son Compte.

Il peut mettre fin à son abonnement à tout moment, gratuitement, en utilisant la fonctionnalité de désinscription disponible sur la Plateforme, selon les conditions prévues dans l’article « Résiliation, suspension et restriction par le Service ».

5. ENGAGEMENTS DES MEMBRES

5.1 Obligations pour tous les Membres

Tous les Membres sont personnellement responsables du respect des lois, réglementations et obligations locales liées à leur utilisation de l’Application.

En particulier, les Membres s’engagent à :

Utiliser le Service exclusivement en tant que Consommateur et uniquement à des fins personnelles, conformément à leur usage prévu, et non à des fins commerciales ou professionnelles. Toute activité qui, en raison de la nature des trajets, de leur fréquence ou du nombre de passagers transportés, génère un profit pour le Conducteur peut être considérée comme professionnelle ;

Utiliser le Service uniquement pour organiser et réserver des Trajets ;

Ne pas créer de doublons de trajets existants ;

Ne pas fournir d’informations fausses, trompeuses, frauduleuses ou mensongères au Service ou à d’autres Membres ;

S’abstenir de tout langage ou comportement offensant, dégradant ou inapproprié, y compris tout contenu à caractère sexuel, raciste, xénophobe, agressif, harcelant ou violent ;

Ne pas inciter à la violence, promouvoir la consommation de drogues ou détourner l’usage prévu de l’Application ;

Ne pas enfreindre les droits de Karos, de Île de France Mobilités ou de tiers, notamment les droits à l’image, droits d’auteur ou droits de propriété intellectuelle ;

Ne pas ouvrir ni utiliser plusieurs comptes et ne pas créer de compte au nom d’autrui ;

Contacter les autres Membres uniquement dans le cadre des offres de Trajets ;

Ne pas accepter ni effectuer de paiements en dehors de l’Application, sauf dans les cas autorisés par les présentes CGU ;

Respecter et suivre les présentes CGU ;

Obtenir le consentement du Service et de tous les Membres participants avant de réaliser tout enregistrement audio ou vidéo à caractère commercial pendant les Trajets ;

Respecter les réglementations sanitaires locales pendant les périodes de circulation virale (ex. COVID-19).

À cet égard, le Service n’intervient dans les Trajets que par le biais de l’Optimisation suggérée aux Membres, des horaires ou de l’acceptation des Passagers ou Conducteurs.

Pour assurer le bon fonctionnement du Service, les Membres s’engagent à : (i) maintenir leur appareil mobile actif et fonctionnel, (ii) disposer d’un abonnement 3G/4G/5G actif, et (iii) configurer leur appareil mobile afin de partager régulièrement leurs informations de géolocalisation avec le Service.

5.2 Engagements du Conducteur

Le Conducteur s’engage à :

Respecter toutes les lois et réglementations applicables à la conduite et à son véhicule ;

Éviter l’usage de substances (y compris certains médicaments) pouvant altérer sa capacité à conduire ou interdites au volant ;

Utiliser son véhicule personnel ou, si c’est une voiture de société fournie par son employeur, indiquer cette information dans l’Application afin que, le cas échéant, le Service ne facture pas de frais de trajet au passager ;

Ne pas utiliser le Service dans le cadre d’une activité de transport professionnelle ou de toute autre activité lucrative. Par conséquent, il n’est pas tenu de remplir les obligations d’un transporteur, et le passager ne peut attendre un tel Service ;

Prendre en charge sa propre part du coût du trajet ; autrement, le trajet pourrait légalement être qualifié de transport de passagers non autorisé selon la loi allemande sur le transport de passagers ou des lois similaires. Le risque et les conséquences incombent exclusivement au Membre ;

Ne jamais chercher à réaliser un profit via l’Application ;

Ne jamais demander des contributions dépassant les coûts opérationnels réels du trajet (par ex. carburant, entretien, assurance, amortissement du véhicule) ;

Détenir un permis de conduire et une assurance responsabilité civile valides au moment du trajet ;

Ne pas être soumis à des interdictions de conduite (par ex. pour raisons médicales) ;

Veiller à ce que sa police d’assurance couvre les passagers tiers en cas d’accident, les autres Membres étant considérés comme tiers ;

Utiliser un véhicule motorisé à quatre roues, avec jusqu’à 7 places, à l’exclusion des voitures dites « sans permis », en parfait état de fonctionnement et l’entretenir conformément aux dispositions de sécurité usuelles et réglementaires ;

Ne pas proposer plus de places que celles légalement disponibles dans le véhicule ;

S’assurer que toutes les places proposées sont équipées de ceintures de sécurité ;

Ne proposer que des trajets qu'il prévoit réellement d’effectuer ;

Ne publier que des annonces pour des véhicules dont il est propriétaire ou qu’il est autorisé à utiliser pour le covoiturage ;

Ne jamais refuser une réservation en fonction de la race, religion, orientation sexuelle, apparence, état de santé, situation économique, nom, lieu de résidence ou opinions politiques d’une personne ;

Respecter le trajet convenu avec les passagers et, en l’absence d’accord contraire entre Membres, se rendre au point de rencontre et au point de dépose convenus ;

Se comporter de manière responsable et respectueuse avec les passagers et dans la circulation ;

En cas d’impossibilité d’atteindre le point de rencontre à l’heure prévue, notamment si le suivi en direct de l’app est inexact, informer immédiatement les passagers et sans frais de tout empêchement annoncé et, en dehors de tout empêchement annoncé, contacter directement les passagers pour les informer ;

Rester joignable par téléphone pendant le trajet via le numéro enregistré sur son profil ;

Présenter les documents valides (permis de conduire, certificat d’immatriculation, attestation d’assurance, etc.) à la demande du passager ;

Pour les trajets transfrontaliers, prouver son identité et son éligibilité au passage des frontières aux passagers ou aux autorités.

5.3 Engagements du Passager

Les passagers s’engagent à :

Sauf accord contraire entre Membres, se présenter au point de rencontre convenu avec le conducteur à l’heure convenue ;

En cas d’impossibilité d’atteindre le point de rencontre à l’heure prévue, informer immédiatement le Conducteur et sans frais de tout empêchement annoncé ou, en dehors de tout empêchement annoncé, contacter directement le Conducteur pour l’informer ;

Vérifier que le Conducteur dispose d’une assurance automobile valide couvrant le Passager transporté dans son véhicule ainsi que d’un permis de conduire valide et de tout document nécessaire pour conduire le véhicule ;

Se comporter de manière appropriée tout au long du Trajet, afin de ne pas perturber la concentration du Conducteur, réduire la sécurité du Trajet ou, de manière générale, interférer avec la conduite ;

Ne pas apporter d’objets, de substances ou d’animaux pouvant nuire à la sécurité de conduite ou enfreindre la loi ;

Suivre les instructions raisonnables du conducteur ;

Respecter le véhicule du conducteur et sa propreté tout au long du trajet ;

Effectuer la vérification par le téléphone lors de l’entrée dans le véhicule du Conducteur pendant le Trajet ;

Rester joignable par téléphone au numéro indiqué dans leur profil Membre ;

Présenter une pièce d’identité si cela est demandé par le Service ou par le Conducteur ;

Pour les trajets transfrontaliers, prouver leur identité et leur éligibilité au passage de la frontière si cela est demandé ;

Payer la contribution aux frais convenus dès le début du Trajet.

6. DÉROULEMENT DU TRAJET

6.1 Création des annonces & mise en relation

6.1.1 Création des annonces

Les Membres peuvent créer une annonce de trajet dans l’Application en renseignant les informations sur leur trajet prévu (date, heure, lieux de départ et d’arrivée, nombre de places disponibles, option de réservation instantanée et filtres optionnels).

6.1.2 Mise en relation

Les annonces sont visibles par les Utilisateurs inscrits et non-inscrits recherchant via l’Application ou un site/application partenaire. Le Service peut, à sa seule discrétion et sans préavis, choisir de ne pas publier ou de retirer des annonces qui enfreignent ces CGU ou sont jugées inappropriées ou nuisibles.

Le Service détermine l’ordre d’affichage et le classement des annonces à sa seule discrétion.

L’Application calcule le meilleur point de rencontre et l’heure de départ pour le trajet. Les passagers et conducteurs peuvent partager tout ou partie du trajet, ils n’ont pas besoin d’avoir la même destination.

Dans le cadre du Service, les Membres sont informés via les interfaces que leurs itinéraires récurrents sont utilisés à des fins d’optimisation pour organiser les trajets.

Dans le cas de l'Optimisation, les Membres concernés sont informés de l’« Identité » des autres Membres susceptibles d’être intéressés par ce trajet.

Les Membres peuvent modifier les correspondances suggérées.

6.2 Réservation d’un siège

6.2.1 Processus de réservation

L’Application propose un système de réservation de sièges en ligne.

Chaque Membre, qu’il agisse en tant que Conducteur ou Passager, a la possibilité de faire une proposition à un autre Membre suggéré par un trajet via l’Optimisation. Le Membre contacté peut alors accepter, modifier ou refuser le trajet proposé. Une fois que les Membres concernés ont validé simultanément le trajet, la demande devient une réservation validée, et les Membres reçoivent une confirmation de réservation.

Le Service partage les numéros de téléphone des parties à la réservation après confirmation, comme expliqué dans la Politique de confidentialité. Il incombe aux Membres de respecter les termes de l’accord.

6.2.2 Réservation pour autrui et restrictions

L’Application est principalement destinée à la réservation de sièges pour des particuliers.

La réservation d’un siège pour un tiers est strictement interdite, sauf si elle est effectuée via le compte de ce tiers.

La réservation d’un siège pour un animal non accompagné ou pour des substances ou objets interdits est strictement interdite.

Il est interdit de publier une annonce au nom d’un autre Membre. Chaque Membre doit disposer de son propre compte.

6.2.3 Exécution du trajet

Si les Membres, pour un trajet donné, ne parviennent pas à se rencontrer pour effectuer le trajet, ils peuvent se contacter directement via leur appareil mobile avant, pendant et après le trajet. À cet effet, leurs numéros de téléphone peuvent être mis à disposition des Membres concernés.

Tous les Membres impliqués doivent effectuer un compostage dans l’Application au début du trajet pour le valider.

Au moment du départ ou lorsqu’un Membre déclare avoir commencé le trajet, le système GPS de l’appareil mobile de chaque Membre concerné s’active automatiquement pour permettre aux Passagers de détecter l’arrivée du Conducteur sur la carte et vice versa, à condition que ce système soit activé et disponible et que les notifications de l’Application soient autorisées sur l’appareil concerné.

Les données de localisation collectées pendant la durée du Trajet sont utilisées par Karos pour effectuer les Vérifications. Le système GPS de l’appareil mobile de chaque Membre concerné est désactivé à la fin du trajet.

Si aucun compostage correct n’a lieu, aucun paiement ne sera traité, les Conducteurs ne seront pas rémunérés et les passagers ne seront pas facturés.

Le Trajet est considéré comme terminé lorsque les Membres concernés l’ont indiqué dans l’Application. Dans tous les cas, le Trajet sera réputé terminé deux heures après l’heure d’arrivée initialement prévue au Point d’Arrivée défini par les Membres.

En dehors d’un Empêchement Annoncé, le Trajet est considéré comme validé, et les Membres concernés doivent s’informer mutuellement et/ou contester le trajet auprès du Service dans les 48 heures suivant le jour du Trajet pour demander un éventuel remboursement en contactant le Service comme indiqué dans la section « Contact » de ces CGU.

6.2.4 Annulation d’un Trajet

À tout moment avant le départ, les deux Membres peuvent annuler ou modifier un trajet réservé. Dans ce cas, les Membres impactés sont informés et le Conducteur ne reçoit aucune contribution financière.

6.2.5 Système d’évaluation

Vous pouvez évaluer un Conducteur si vous étiez Passager sur son trajet, et inversement. Les évaluations comprennent une note de 1 à 5 étoiles et un commentaire optionnel. Vous ne pouvez pas :

Évaluer des Membres avec lesquels vous n’avez pas partagé de trajet ;

Fonder votre évaluation sur des caractéristiques personnelles (par ex : origine ethnique, genre, religion, âge, apparence ou handicap) ;

Tenir ou publier des propos injurieux, offensants, discriminatoires, diffamatoires, notamment ceux fondés sur l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, la religion ou toute autre caractéristique protégée par la loi, ainsi que tout commentaire sans rapport avec le covoiturage ;

Évaluer des Trajets non réservés via l’Application.

6.2.6 Garantie Retour

La Garantie Retour assure, dans certaines zones, un soutien aux Passagers pour un trajet de retour alternatif si leur covoiturage prévu échoue.

La Garantie Retour ne peut être utilisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Le Membre fait partie d’une entreprise ou d’une région proposant la Garantie Retour ;

Le Trajet annulé était prévu l’après-midi (après 15h00) ;

L’annulation a eu lieu le jour même du Trajet prévu ;

L’annulation a été effectuée par le Conducteur ;

Le Membre a effectué ou confirmé avec succès un Trajet le matin même ;

La garantie n’est valable qu’une fois par Membre et par mois.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le Membre ne peut pas bénéficier de la Garantie Retour.

La responsabilité du Service concernant les annulations de trajet ou les absences de Conducteur est limitée comme décrit à la Section 11.

7. VÉRIFICATION

Dans le cadre de la facturation du Passager des Frais de Trajet et du versement de ces Frais de Trajet au Conducteur, le Service procède à plusieurs vérifications.

7.1 Vérification par le compostage

Après le début du Trajet et avant la fin de celui-ci, le Passager doit effectuer le compostage dans l’ApplicationKaros. Pour cela, il dispose d’un bouton « VÉRIFIER » dans les Interfaces, sur lequel il doit appuyer. Une bannière verte informe le Membre du succès de la vérification.

7.2 Vérification par le serveur

La Vérification par le serveur est effectuée par le Service après la fin du Trajet, sur la base des données de localisation des appareils mobiles du Passager et du Conducteur.

Sans la réussite de la Vérification par compostage et de la Vérification par le serveur, le Passager n’est pas débité de sa part des Frais de Trajet et le Conducteur n’est pas crédité des Frais de Trajet.

Le défaut de validation de cette vérification peut entraîner la résiliation du compte.

7.3 Vérification par téléphone

Dans le cadre de nos procédures de lutte contre la fraude, après le début du Trajet et avant la fin de celui-ci, les Membres peuvent recevoir des appels de vérification afin de valider l’authenticité du Trajet conformément aux détails de la réservation. Les Membres sont tenus de répondre à ces appels et de fournir les informations nécessaires.

Le défaut de validation de cette vérification peut entraîner la résiliation du compte.

8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

8.1 Droits détenus par Karos, au nom et pour le compte d’ Île-de-France Mobilités

À l’exception des contenus et données générés par les Membres, Karos et Île-de-France Mobilités sont titulaires exclusifs de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, sauf mention contraire, relatifs à :

Au Service,

L’Application,

Les Sites Internet,

L’ensemble des contenus (marques, logos, graphismes, dessins, photographies, animations, vidéos et textes accessibles sur les Interfaces),

Les logiciels et bases de données qui font fonctionner l’Application.

Karos ou Île-de-France Mobilités accordent aux Membres un droit d’utilisation non exclusif, personnel et non transférable de l’Application et du Service, à des fins exclusivement privées et non commerciales. Cette utilisation doit respecter la finalité prévue de l’Application et du Service.

Il est expressément interdit de :

Copier, reproduire ou modifier le Contenu Karos sans autorisation écrite préalable de Karos ;

Reproduire, utiliser ou représenter les marques, logos, graphismes, dessins, photographies, animations, vidéos et textes accessibles sur les Interfaces sans l’autorisation expresse de Karos ou de leurs titulaires, sous peine de poursuites. Ces éléments sont la propriété exclusive de Karos ou de leurs propriétaires respectifs ;

Adapter, distribuer, représenter publiquement ou utiliser de toute autre manière l’Application, le Service ou les contenus au-delà de ce qui est autorisé par Karos ;

Télécharger, diffuser, exploiter commercialement et/ou distribuer de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit les pages des Interfaces ou tout autre élément des Interfaces (logiciels, visuels, sons, etc.) ainsi que les codes informatiques qui les composent ;

Procéder à de l’ingénierie inverse ou décompiler l’Application, sauf dans les cas prévus par la loi ;

Extraire ou tenter d’extraire tout ou partie des données de l’Application (par exemple via des outils d’exploration de données).

8.2 Droits détenus par les Membres

Dans le cadre de l’utilisation du Service, Karos, au nom et pour le compte d’Île-de-France Mobilités, permet aux Membres, lorsqu’ils sont connectés à leur Compte, d’interagir entre eux et de publier du contenu via l’Application, tel que notamment des questions, réponses, photographies, avis et commentaires (ci-après le « Contenu Membre »).

Le Contenu Membre appartient à ses auteurs respectifs. En tout état de cause, le Contenu Membre est mis en ligne et rendu accessible sous la seule responsabilité de ces auteurs.

Afin d’assurer le bon fonctionnement du Service, les Membres et Utilisateurs inscrits concèdent à Karos une licence non exclusive d’utilisation du contenu qu’ils publient :

Cette licence permet à Karos de rendre votre contenu visible aux autres Utilisateurs, conformément à la finalité de l’Application.

Cette licence permet à Karos de reproduire, représenter, adapter et traduire votre contenu dans les conditions suivantes :

Reproduction : vous autorisez Karos à reproduire totalement ou partiellement votre Contenu Membre sur tout support numérique actuel ou futur (serveurs, disques durs, cartes mémoire, etc.), dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvegarde, de transfert ou de téléchargement liées au fonctionnement de l’Application et à la fourniture du Service.

Adaptation et traduction : vous autorisez Karos à adapter ou traduire votre contenu, notamment à des fins de support multilingue ou de mise en forme de l’interface. Karos peut modifier le format de votre contenu dans la mesure nécessaire à la conception et aux contraintes techniques de l’Application, sans porter atteinte à vos droits moraux d’auteur.

Cette licence est valable dans le monde entier et pendant toute la durée de votre contrat avec Karos.

Chaque Membre concède à Karos une licence exclusive, gratuite et mondiale d’exploitation, d’utilisation, de modification et de reproduction du Contenu Membre, à des fins commerciales ou non, sous réserve que ce contenu soit anonymisé. Cette licence est accordée pour le monde entier et pour toute la durée de protection du Contenu Membre au titre du droit d’auteur applicable.

En dehors de ces licences, le Contenu Membre ne peut être modifié, copié, extrait ou diffusé sans l’autorisation écrite préalable de son auteur.

9. UTILISATION NON CONFORME

Le Service se réserve le droit de suspendre temporairement ou définitivement tout Compte d’un Membre ou Utilisateur dont l’usage ou le comportement est avéré ou suspecté contraire aux CGU (ci-après, « Utilisation non conforme interdite »). La responsabilité de Karos ne saurait être engagée du fait d’une telle suspension. En particulier, le Service se réserve le droit de ne pas verser le solde d’un Conducteur si son compte est suspendu.

L’Utilisation non conforme interdite comprend notamment, sans s’y limiter :

L’utilisation de plusieurs Comptes différents par une même personne ;

L’utilisation d’un même appareil par plusieurs Comptes ;

La suspicion de fraude et de Trajets invalides ;

Une proportion anormalement élevée de Trajets n’ayant pas réussi les Vérifications ;

Un nombre disproportionné de manquements par les Membres à la section « ENGAGEMENTS DES MEMBRES » ;

Le défaut de fourniture des justificatifs requis (par ex. certificat d’immatriculation du véhicule ou autres documents) prouvant que le Membre est autorisé à utiliser le véhicule et qu’il ne réalise pas un profit.

Le Service se réserve également le droit de suspendre temporairement ou de restreindre le Compte d’un Membre si les schémas de Trajets de celui-ci, tels que la fréquence, le nombre de passagers ou le montant de la contribution aux frais, laissent apparaître une intention lucrative ou un usage frauduleux.

Dans les cas graves, le Service pourra procéder à la résiliation immédiate du Compte du Membre.

10. CONTENU INTERDIT

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi française pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN), Karos agit en qualité d’hébergeur pour les contenus publiés par les Membres et rendus accessibles via le Service. Karos n’est soumis à aucune obligation générale de surveillance des informations créées, transmises et/ou stockées par les Membres dans le cadre de l’utilisation du Service. En particulier, Karos ne peut être tenu responsable de la nature et du contenu mis en ligne par les Membres, notamment les avis et commentaires concernant les Membres, sauf dans les cas prévus par la LCEN.

Tout Membre peut signaler au Service la présence de Contenu Interdit sur les Interfaces ou dans le cadre de l’utilisation du Service.

10.1 Propos, messages et activités interdits

Chaque Membre s’engage à respecter les dispositions légales françaises en vigueur, notamment, sans que cette liste soit limitative, celles relatives aux droits de propriété intellectuelle ainsi qu’aux propos diffamatoires ou injurieux.

Le Service se réserve le droit de retirer sans délai tout contenu avéré ou suspecté d’être illicite ou contraire aux présentes CGU (ci-après, le « Contenu Interdit »). Karos ne peut être tenu responsable d’un tel retrait.

L’Utilisation non conforme interdite comprend notamment, sans s’y limiter :

Propos ou contenus nuisibles, menaçants, injurieux, harcelants, vulgaires, obscènes, portant atteinte à la vie privée d’autrui, haineux, racistes, antisémites, xénophobes, révisionnistes, négationnistes, offensants, diffamatoires, violents, pornographiques, faisant l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, ou dénigrants ;

Propos ou contenus portant atteinte à l’autorité de la justice, aux procès ou à la présomption d’innocence ;

Transmission de tout message dont le Membre n’est pas autorisé à diffuser le contenu, notamment, sans que cela soit limitatif, d’informations confidentielles ou d’informations portant atteinte aux droits des tiers, en particulier aux droits de propriété intellectuelle ou aux droits à l’image ;

Transmission de messages promotionnels non autorisés par les CGU ;

Propos susceptibles de nuire à Karos et à ses dirigeants, salariés, fournisseurs, clients, actionnaires et/ou partenaires, ou de porter atteinte à leur réputation, en contravention avec les lois et règlements en vigueur en France, l’ordre public, les bonnes mœurs ou les droits des tiers ;

Propos visant à offrir des services commerciaux sans l’accord préalable de Karos.

Par ailleurs, la création et l’utilisation par un Membre de comptes supplémentaires autres que celui initialement créé, sous sa propre identité ou celle de tiers, sans autorisation préalable du Service, sont interdites. Le non-respect de cette interdiction peut entraîner la suspension immédiate des comptes du Membre ainsi que de l’ensemble du Service.

10.2 Signalement de contenus illicites

Tout Utilisateur ou Membre qui prend connaissance d’un Contenu Interdit, avéré ou suspecté, dans le cadre de l’utilisation du Service, doit le signaler sans délai, conformément à l’article 6 de la LCEN, en utilisant le formulaire de contact mis à disposition dans l’Application, en indiquant :

Pour les personnes physiques : leurs nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

Pour les personnes morales : leur forme juridique, leur dénomination sociale, leur siège social et l’identité de leur représentant légal ;

La description des faits litigieux et leur localisation précise ;

Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, y compris les références aux dispositions légales applicables et les éléments de preuve ;

La copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pas pu être contacté.

Il est rappelé que le fait de présenter un contenu ou une activité comme étant interdit, dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en empêcher la diffusion, alors que l’on sait cette information inexacte, est passible d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

11. DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de l’utilisation du Service par les Membres, Karos collecte et traite certaines données à caractère personnel relatives aux Membres au nom et pour le compte d’IDFM. Karos est sous-traitant au titre du RGPD.

En utilisant le Service, les Membres reconnaissent avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité du service Covoiturage Île-de-France Mobilités consultable à l’adresse suivante : intercom-help.eu/covoit-idfm-privacy-policy-and-terms-of-use/fr/articles/449495-politique-de-confidentialite …

12. RESPONSABILITÉ

Karos propose, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, un Service de mise en relation entre Conducteurs et Passagers sur la base de trajets récurrents compatibles. Il appartient à chaque Membre de vérifier l’adéquation des correspondances proposées à ses besoins et de confirmer les modalités de tout Trajet.

12.1 Exclusions générales

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Karos ne pourra être tenu responsable :

De la bonne exécution d’un Trajet ou des conditions dans lesquelles il se déroule ;

Des dommages résultant de l’absence de couverture d’assurance par un Conducteur pour les Passagers tiers en cas d’accident lors d’un Trajet ;

Des dommages causés aux logiciels du Membre ou de tout piratage subi du fait de l’utilisation du Service, non directement imputable à une faute de Karos ;

De toute perte ou dommage direct ou indirect, incluant notamment la perte d’activité, de revenus, de bénéfices, de contrats, de partenaires commerciaux ou d’économies escomptées ;

Des manquements ou violations par les Membres de leurs obligations respectives au titre des présentes Conditions Générales et de leurs conséquences ;

Du non-paiement par les Membres des Frais de Trajet ou de l’utilisation de moyens de paiement frauduleux dans le cadre du Service ;

Des Empêchements Annoncés ou de toute autre annulation d’un Trajet par un Membre ;

Des comportements frauduleux ou fautifs des Membres lors de l’utilisation du Service ;

Des omissions ou erreurs présentes dans le contenu des Interfaces ou dans leur utilisation par les Utilisateurs, Membres ou tiers ;

Des dommages résultant de sites ou ressources externes accessibles via des liens présents sur les Interfaces.

Le Service met en œuvre des efforts raisonnables pour s’assurer que les informations fournies sur les Interfaces sont exactes et à jour. Le Service se réserve le droit de corriger ou de mettre à jour le contenu à tout moment et sans préavis. Toutefois, le Service ne saurait être tenu responsable des erreurs involontaires ni des modifications effectuées par des tiers non autorisés.

Le Service est fourni « en l’état » et Karos ne garantit pas qu’ils seront exempts d’erreurs, ininterrompus ou sécurisés.

En tout état de cause, la responsabilité totale de Karos à l’égard d’un Utilisateur, pour quelque cause que ce soit, sera expressément limitée au montant total des frais éventuellement payés par cet Utilisateur à Karos au cours des six (6) mois précédant l’événement ayant donné lieu à responsabilité.

12.2 Exceptions obligatoires

Aucune disposition des présentes Conditions ne saurait exclure ou limiter la responsabilité de Karos lorsqu’une telle exclusion ou limitation serait illégale. En particulier, Karos ne peut pas exclure ou limiter sa responsabilité en cas de :

Décès ou blessures corporelles causés par la négligence de Karos ;

Dommages résultant de faute lourde ou d’une intention dolosive ;

Violation d’obligations contractuelles essentielles (obligations cardinales). Dans ce cas, la responsabilité est limitée aux dommages typiques et prévisibles ;

Toute responsabilité découlant de lois impératives en matière de protection des consommateurs, y compris la législation sur la responsabilité du fait des produits.

Cela inclut, pour l’Allemagne, les dispositions obligatoires de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits (Produkthaftungsgesetz).

Ces limitations s’appliquent également aux représentants légaux, employés et agents de Karos lorsque des réclamations leur sont directement adressées.

12.3 Responsabilité du Membre

Les Membres sont seuls responsables de la confidentialité de leurs identifiants d’accès et de l’usage correct de leurs comptes.

12.4 Conformité légale

Karos peut divulguer des contenus lorsque cela est requis pour se conformer aux lois applicables, procédures judiciaires ou demandes gouvernementales, ou lorsque la divulgation est nécessaire pour protéger ses droits, ses intérêts, ceux des Membres, ou du public.

13. DISPONIBILITÉ DES INTERFACES ET DU SERVICE

Karos s’efforce, dans la mesure du possible, d’assurer aux utilisateurs et aux Membres un accès permanent aux Interfaces et au Service.

Le fonctionnement des Interfaces et du Service peut être interrompu temporairement, notamment en cas de force majeure, de maintenance planifiée ou imprévue, de mises à jour ou d’améliorations techniques, de réparations d’urgence des Interfaces, afin de faire évoluer leur contenu et/ou leur présentation, ou en raison de circonstances indépendantes de la volonté de Karos. Karos s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter ces perturbations dans la mesure où elles lui sont imputables et/ou à en limiter les conséquences.

Karos ne pourra en aucun cas être tenu responsable de l’indisponibilité des Interfaces et/ou du Service, de leur dysfonctionnement, de leur inaccessibilité, de leur suspension ou interruption, ou de conditions d’utilisation dégradées, pour quelque raison que ce soit, et ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de ces événements.

Dans tous les cas, et sans préjudice de ce qui précède et de l’article 11, toute responsabilité potentielle de Karos ne pourra donner lieu qu’au paiement de dommages-intérêts, dont le montant sera limité aux sommes reçues par Karos.

Karos se réserve le droit de modifier, suspendre ou limiter l’accès à l’Application, à ses fonctionnalités ou services, de manière temporaire ou permanente, en tout ou partie, à sa seule discrétion.

Les Utilisateurs peuvent obtenir de l’aide via la section d’assistance dédiée disponible sur les Interfaces.

14. MÉCANISME DE VALIDATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES

14.1 Paiement

Le Membre renseigne son numéro de carte bancaire et son numéro de compte bancaire dans l’onglet « Mode de paiement », ce qui lui permet de recevoir ou d’effectuer un paiement lors de la réservation d’un Trajet défini. En saisissant son numéro de compte bancaire, le Membre déclare accepter les conditions générales d’utilisation de notre prestataire de services bancaires.

Les conditions générales du Partenaire de Paiement, accessibles ici, régissent les opérations de paiement effectuées par le Membre et doivent être acceptées par ce dernier. En adhérant à ces conditions, le Membre accepte les conditions de Mangopay, qui est notre Partenaire de Paiement. Mangopay S.A. est un établissement de monnaie électronique autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. Mangopay est habilité à fournir des services de paiement et à émettre de la monnaie électronique.

Les Conducteurs ne peuvent pas demander de paiements anticipés directement aux Passagers. Le risque de non-paiement incombe exclusivement au Conducteur.

Pour chaque Trajet, Karos prélève le Passager pour sa part des Frais de Trajet au moment de la réservation et transfère le paiement sur le compte du Conducteur à la fin de la Période de Facturation incluant le Trajet.

Si un Membre effectue des Trajets à la fois en tant que Conducteur et Passager au cours de la même Période de Facturation, Karos peut, à sa discrétion, compenser tout ou partie des montants à payer et à recevoir. Karos ne transférera au Conducteur aucun montant inférieur à 1€. Si ce seuil n’est pas atteint au cours de la même Période de Facturation, les montants seront cumulés sur les périodes suivantes jusqu’à ce que ce seuil soit atteint.

Le moyen de paiement sélectionné est débité, et le conducteur reçoit sa part. Les fonds de la Cagnotte appartiennent exclusivement au titulaire du compte. Les transactions sont affichées dans l’Application.

Les données de paiement sont protégées par un chiffrement SSL.

En cas de débit incorrect ou non autorisé, les Membres peuvent contacter Karos. Les Membres ne doivent pas initier de rétrofacturation sauf si elle est légalement justifiée. Les Membres sont responsables des frais de rétrofacturation s’ils enfreignent ces règles.

14.2 Contribution aux frais

La contribution aux frais est fixée par Le Service. Le Service applique des plafonds de revenus afin d’éviter les usages abusifs. L’utilisation à des fins commerciales ou générant un profit est strictement interdite (voir section 5).

Dans certains cas, le Service peut être proposé gratuitement aux Utilisateurs, dans le cadre d’un abonnement Navigo, par leur employeur ou à l’initiative de l’autre Membre.

14.3 Promotions et offres spéciales

Karos peut proposer des promotions limitées dans le temps. Les conditions (par ex. durée, tarifs) seront annoncées et publiées dans l’Application.

14.4 Moyens de paiement

Les Passagers doivent utiliser l’un des moyens de paiement MANGOPAY approuvés :

● Carte bancaire

● Prélèvement automatique via Klarna (disponible uniquement en Allemagne)

Karos peut modifier les options de paiement ou introduire de nouveaux systèmes à tout moment.

14.5 Concours

Le Service peut organiser des concours avec des récompenses (par ex. cartes-cadeaux ou codes promo). La participation est régie par des conditions de concours séparées et listées dans l’Application.

Les codes promo doivent être saisis dans « Mes codes promo » pour que leur valeur soit ajoutée à votre solde.

Karos n’est pas contractuellement liée aux prestataires externes de récompenses et n’est pas responsable de leurs modifications ou restrictions.

14.6 Programme de parrainage

Vous pouvez, sur la base du volontariat, inviter d’autres Membres à utiliser le Service via SMS ou WhatsApp en utilisant la fonction « Parrainer un ami » dans l’Application pour envoyer des invitations.

Les récompenses dépendent du nombre de covoiturages réussis générés par vos parrainages. Les primes de parrainage sont ajoutées à votre solde et versées mensuellement.

Les montants des récompenses sont précisés dans l’Application et peuvent être modifiés à tout moment.

Si le lien de parrainage est utilisé trop tard ou pas du tout, la validation n’est pas possible.

15. OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Dans le cadre de programmes nationaux, les Membres peuvent bénéficier de subventions au covoiturages. Les modalités de participation sont communiquées le cas échéant.

16. RÉSILIATION, SUSPENSION ET RESTRICTION DES COMPTES

16.1 Résiliation, suspension et restriction par le Service

16.1.1 Suspension, Restriction ou Résiliation des Comptes

Les CGU constituent un contrat entre le Membre et Karos, pour le compte d’Île-de-France mobilités, que l’une ou l’autre des parties peut résilier, suspendre ou restreindre à tout moment.

Karos est notamment autorisée à suspendre temporairement votre compte, à restreindre votre accès au Service, ou à résilier votre contrat de plein droit en cas de manquement du Membre à l’une quelconque de ses obligations au titre des CGU.

En cas de non-respect par le Membre de l’une quelconque des dispositions des CGU, Karos pourra, de plein droit, sans préavis ni indemnité, et sans préjudice des autres voies de recours qui pourraient lui être ouvertes, suspendre la fourniture de tout ou partie du Service, y compris l’accès aux Interfaces, clôturer le Compte du Membre, bloquer toute nouvelle demande d’inscription de sa part, bloquer tout paiement de la Cagnotte, et/ou résilier les présentes CGU.

Cette mesure d’exclusion s’entend sans préjudice de toute action pénale ou civile à laquelle le Membre pourrait être exposé de la part des autorités publiques, de tiers ou de Karos, dans les cas où son comportement aurait porté atteinte aux intérêts de cette dernière.

Vous serez informé(e) de la décision par e-mail à l’adresse la plus récemment communiquée et aurez la possibilité d’y répondre. Après évaluation de la situation, Karos pourra lever ou maintenir les mesures appliquées.

Karos se réserve le droit de restreindre votre accès au Service si cette mesure est nécessaire pour résoudre ou limiter des risques de sécurité informatique ou pour protéger la sécurité d’autres Membres, Conducteurs ou Passagers potentiels.

16.1.2 Droit de supprimer ou de refuser la publication

Karos se réserve le droit de refuser la publication de toute évaluation, commentaire ou question généré(e) par un Membre, ou de les supprimer après leur publication s’ils contreviennent aux présentes CGU.

16.2 Résiliation par le Membre inscrit

Vous pouvez mettre fin à votre relation contractuelle avec Karos à tout moment, gratuitement et sans avoir à en indiquer les raisons. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « supprimer mon compte » dans l’Application.

Karos ne peut garantir le versement du solde de la Cagnotte si la suppression du Compte intervient avant le paiement mensuel.

17. INFORMATIONS GÉNÉRALES

17.1 VALIDITÉ DES CGU

Les présentes CGU constituent l’intégralité de l’accord entre vous et Karos concernant votre utilisation des Applications et du Service associé.

Des notifications, documents ou directives supplémentaires fournis dans l’Application peuvent compléter les présentes CGU et apporter des précisions supplémentaires.

Karos et Île-de-France mobilités se réservent le droit de modifier unilatéralement les CGU. Dans ce cas :

Le Service vous informera des modifications, y compris de leur contenu, au moins 14 jours avant leur entrée en vigueur, par e-mail envoyé à votre dernière adresse communiquée ou directement dans l’Application ;

Les mises à jour seront publiées ici ;

Les CGU mises à jour deviendront contraignantes sauf opposition de votre part ;

Vous devrez vous y conformer pour continuer à utiliser le Service ;

Si vous n’acceptez pas les modifications, vous pouvez résilier immédiatement votre contrat en adressant une notification écrite ou textuelle (par ex. e-mail) dans un délai de 10 jours suivant l’annonce.

Si une partie des CGU devait être jugée illégale, invalide ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, le ou les termes concernés seraient réputés non écrits. Les autres dispositions conserveraient leur pleine force et leur effet et continueraient de s’appliquer. Les termes réputés inexistants seraient remplacés par des termes se rapprochant le plus possible du contenu de la clause annulée et de l’intention initiale de Karos et Île-de-France mobilités.

17.2 DROIT DE RÉTRACTATION

Conformément à la législation applicable, les Membres disposent d’un droit de rétractation de quatorze (14) jours qui court à compter de la souscription au Service, laquelle est définie par la date de creation du Compte. Dans le cas où le Membre souhaiterait faire usage de cette faculté de rétractation, il devra adresser un courrier en ce sens à Karos. A cet effet, il pourra utiliser le formulaire de rétractation annexé aux présentes CGU ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter. Ce formulaire devra être envoyé par voie postale ou par voie électronique aux adresses indiquées en préambule des CGU.

Le Membre qui exerce son droit de rétractation pourra récupérer les indemnités qui lui auront été versées sur son compte MangoPay. Son Compte sera alors supprimé conformément aux modalités précisées dans les présentes CGU.

La souscription au Service étant gratuite, aucun montant ne sera remboursé aux Membres.

17.3 LOI APPLICABLE ET LITIGES JURIDIQUES

Les CGU sont soumises au droit français.

En cas de litige relatif à l’interprétation d’un terme ou d’une disposition des CGU, le Membre ou l’Utilisateur peut :

(i) contacter Karos par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : Karos, 10 rue de la Paix, 75002 Paris, France, ou

(ii) saisir gratuitement le médiateur de la consommation suivant afin de rechercher une résolution amiable :

Centre de médiation de la consommation de conciliateurs de justice (CM2C)

Adresse postale : 14 rue Saint Jean, 75017 Paris

Téléphone : +33 (0)1 89 47 00 14

(iii) déposer une réclamation relative à l’Application ou au Service via la plateforme de règlement en ligne des litiges de la Commission Européenne :https://consumer-redress.ec.europa.eu/index_en

Selon les circonstances, Karos peut ne pas être tenu de participer à une procédure de règlement des litiges devant un organisme d’arbitrage de la consommation.

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ne s’applique pas.

À défaut de résolution amiable, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes.

Les traductions des CGU sont à titre indicatif. Les CGU en français font foi devant les tribunaux

17.4 CONTACT

Karos peut être contacté aux adresses suivantes :

Numéro de téléphone : 0 800 10 20 20

adresse e-mail : [email protected] ou via la rubrique d’aide disponible sur les Interfaces.

Le support est assuré du lundi au samedi de 7H à 20H.

ANNEXE - FORMULAIRE DROIT DE RÉTRACTATION

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.

À l’attention de Karos, Covoiturage Île-de-France Mobilités

Adresse mail : [email protected]

Numéro de téléphone : 0 800 10 20 20

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la souscription au Service Covoiturage Île-de-France Mobilités :

Souscrit le : … / … / …

Nom et prénom du Membre : …

Numéro de téléphone portable utilisé lors de la souscription au Service : …

Adresse du Membre : …

(*) Rayez la mention inutile

Signature du (des) consommateur(s) :

Date :