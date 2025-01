Décision n° DEC20230150

du 26 juin 2023

Le Directeur Général,

VU le code des transports (Partie législative) et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;

VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

VU le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

VU la délibération n° 2016/0302 du 13 juillet 2016 portant délégation d’attributions du conseil au directeur général ;

VU la décision de la Présidente d’Île-de-France Mobilités n°2016/133 du 30 mars 2016 portant nomination de M. Laurent PROBST en qualité de Directeur Général modifiée par la délibération n°20211209-297 du 9 décembre 2021

VU la délibération n°20220525-083 relative au Projet de création d'une filiale billettique

VU la délibération n°20221207-216 relative à l’évolution tarifaire et harmonisation des coûts de Services Après-Vente ;

DECIDE

Article 1er : Les conditions générales de vente des actes de service après-vente payants sont approuvées et entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

Conformément à la délibération tarifaire du Conseil, à partir du 1er juillet 2023, les actes de service après-vente payants sur le passe imagine R et le passe Navigo personnalisé hors Navigo Annuel, s’effectuent contre le versement d’une somme forfaitaire de 15 euros.

Les actes de service après-vente payants sont les suivants :

· Refabrication suite à perte/vol

· Refabrication suite à un passe HS du fait du client

· Refabrication suite à un changement de photo pour convenance personnelle

· Refabrication suite à une confiscation

· Refabrication suite à une dégradation volontaire

Article 2 : La présente décision sera transmise au contrôle de légalité, affichée au siège d’Île-de-France Mobilités et publiée au recueil des actes administratifs d’Île-de-France Mobilités.

Laurent PROBST