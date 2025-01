Conditions générales de vente et d'utilisation (CGVU) du Passe Navigo Easy Publié le 30 décembre 2019

L’utilisation du passe Navigo Easy est subordonnée à la connaissance et l’acceptation pleine, entière et sans réserve par l’utilisateur des présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation ainsi que celles relatives au(x) titre(s) de transport chargé(s) sur le passe Navigo Easy (disponibles sur iledefrance-mobilites.fr). L’obtention et l’utilisation du passe Navigo Easy ne sont pas assorties de l’inscription de l’utilisateur dans un fichier. Les présentes CGVU ont pour objet de préciser les modalités de vente et les conditions d’utilisation du Passe Navigo Easy.