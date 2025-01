CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION (CGVU) DU TICKET UNITAIRE T9 Publié le 18 avril 2023

Ce document présente uniquement les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation du ticket unitaire T9. L’utilisation du ticket unitaire T9 est subordonnée à la connaissance et l’acceptation pleine, entière et sans réserve par l’utilisateur des présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation. Le ticket unitaire T9, créé par Île-de-France Mobilités est géré par le Transporteur KOVM, ci-après désigné « le Tansporteur ».