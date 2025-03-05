Collectivités : communiquez les chiffres clés des transports dans votre département Publié le 05 mars 2025

Entre 2016 et 2025, qu'est-ce-qui a changé dans les transports en Île-de-France ? Pour répondre à cette question, faire le point et parler de l'avenir des transports dans toute la région, Île-de-France Mobilités lance "La révolution des transports" : un magazine par département, qui revient sur neuf ans de modernisation et d'évolution du réseau de transports en commun francilien. Sur cette page, retrouvez un résumé des chiffres clés de la révolution des transports dans chaque département.

C'est la révolution des transports en Île-de-France Retrouvez en intégralité les huit éditions du magazine "La révolution des transports en Île-de-France" sur notre page dédiée.

Télécharger la fiche résumée par département Édition Paris (75)

Édition Seine-et-Marne (77)

Édition Yvelines (78)

Édition Essonne (91)

Édition Hauts-de-Seine (92)

Édition Seine-Saint-Denis (93)

Édition Val-de-Marne (94)