Révolution billettique : visuels pour communication
Publié le
Depuis le mercredi 1ᵉʳ janvier 2025, une révolution de la billettique simplifie les déplacements des voyageurs occasionnels des transports en commun en Île-de-France. Au programme de cette révolution ? Deux tickets à tarif unique pour tous les voyageurs en Île-de-France, où qu'ils habitent, et le passe Navigo Liberté+ étendu à l'ensemble de la région. Sur cette page, retrouvez tous les contenus pour communiquer et comprendre la révolution billettique des transports en commun en Île-de-France.