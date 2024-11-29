Révolution billettique : visuels pour communication

Depuis le mercredi 1ᵉʳ janvier 2025, une révolution de la billettique simplifie les déplacements des voyageurs occasionnels des transports en commun en Île-de-France. Au programme de cette révolution ? Deux tickets à tarif unique pour tous les voyageurs en Île-de-France, où qu'ils habitent, et le passe Navigo Liberté+ étendu à l'ensemble de la région. Sur cette page, retrouvez tous les contenus pour communiquer et comprendre la révolution billettique des transports en commun en Île-de-France.

C'est la révolution billettique !

Visuel : encart Presse

Visuels : le tableau tarifaire

Vidéo - l'explication des 2 tarifs uniques

Visuels : les 3 enjeux de la révolution billettique

Visuels : la révolution billettique, qu'est-ce que c'est ?

Visuel : le flyer révolution billettique

Visuel : Affiche A4 annonce révolution billettique

Visuel : Kakemono révolution

Visuels : la campagne publicitaire révolution billettique

Navigo Liberté + étendu : les visuels de la campagne

Campagne "Pour rejoindre Anna au restau"

Campagne "Pour aller au bowling avec Karim"

Le flyer Navigo Liberté +

Le kakemono et l'affiche Navigo Liberté +

Les carrousels de la campagne Navigo Liberté +

Version rose : "-20 % sur votre premier trajet et même les suivants"

Version verte : "BUS OU MÉTRO ?"

Version orange : "1,99 € MAX"

Version violette : "Marre des files d'attente ? "