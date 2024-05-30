Vivre les Jeux de Paris 2024 en transports en commun
Cet été, l'Île-de-France devient la terre d'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour informer au mieux les usagers et leur permettre de profiter de l'événement au maximum, retrouvez sur cette page : des informations simples et pratiques, des chiffres pour comprendre le réseau, des visuels pour votre site et les réseaux sociaux à télécharger et des tutos en vidéo pour comprendre et expliquer le fonctionnement du réseau francilien pendant la période de compétition.
Les chiffres clés des transports franciliens
En chiffres : le réseau de transports en commun francilien
- 9,4 millions de déplacements chaque jour
- 2 122 km de réseau ferré
- 2ᵉ réseau ferré le plus fréquenté au monde après celui de Tokyo
- 4ᵉ réseau le plus long au monde
- 2ᵉ réseau le plus dense après celui de Londres
- 1900 lignes de bus
- 10 700 bus et cars en circulation
- 14 lignes de tramway
- 13 lignes de trains et RER
- 16 lignes de métro
- 4 nouvelles lignes de métro en construction
Un réseau de transports collectifs en perpétuelle évolution
2- Mode d'emploi : me déplacer en transports collectifs pendant les Jeux de Paris 2024 ?
Les Jeux de Paris 2024, ce sont 500 000 spectateurs pour une journée de compétition olympique classique. Un total de 25 sites de compétition dans toute la Région Île-de-France et l'ambition commune de permettre à tous les spectateurs de se déplacer à 100 % en transports en commun.
Application mobile pour prévoir tous ses déplacements, un titre de transport spécifique aux Jeux de Paris 2024, un plan de transports adapté à la compétition... retrouvez toutes les informations pratiques et les initiatives de notre réseau sur notre page dédiée.
Jeux de Paris 2024 en transports en commun : nos contenus pédagogiques à télécharger
Application Transport Public Paris 2024 : le tout-en-un pour vos déplacements
Avec l'app multilingue "Transport Public Paris 2024" profitez :
- D'un calculateur d'itinéraire pour préparer votre trajet vers les sites de Paris 2024
- De l'info trafic personnalisée en fonction de vos sites de célébration et de compétition favoris
- De la possibilité d'acheter le passe de transport Paris 2024 en version dématérialisée (à partir de juin)
- Le jour-j, de trajets mis à jour en temps réel
Passe Paris 2024, le titre de transport spécifique des Jeux de Paris 2024
Franciliens : pendant les Jeux de Paris, pour vous rien ne change
Le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, du vendredi 26 juillet 2024 au dimanche 11 août 2024, les tarifs des transports en commun augmentent en Île-de-France.
Pourquoi ? Pour financer les renforts de l'offre de transport liés aux flux exceptionnels de voyageurs. Une hausse qui ne touchera pas les Franciliens.