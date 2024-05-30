Vivre les Jeux de Paris 2024 en transports en commun

Les Jeux de Paris 2024, ce sont 500 000 spectateurs pour une journée de compétition olympique classique. Un total de 25 sites de compétition dans toute la Région Île-de-France et l'ambition commune de permettre à tous les spectateurs de se déplacer à 100 % en transports en commun.

Application mobile pour prévoir tous ses déplacements, un titre de transport spécifique aux Jeux de Paris 2024, un plan de transports adapté à la compétition... retrouvez toutes les informations pratiques et les initiatives de notre réseau sur notre page dédiée.