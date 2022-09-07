Vous êtes un acteur de la culture ou du divertissement ?

Pour valoriser son programme relationnel pour les abonnés imagine R, Île-de-France Mobilités noue des partenariats avec différents acteurs pour mieux vivre l’Île-de-France en :

Facilitant l’accès à des produits et services du quotidien plus responsables, en Île-de-France

Aidant les jeunes à se détendre et à partager des moments de bonheur à travers l’accès à la culture et au divertissement en Île-de-France

Pour devenir partenaire, téléchargez et prenez connaissance de la convention partenariale ci-dessous puis remplissez le formulaire de contact. Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.