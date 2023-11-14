Die 8 (wesentlichen) Schritte vor der Inbetriebnahme eines Zuges oder RER
Veröffentlicht am
Bevor ein Zug seine Türen für die allerersten Fahrgäste öffnet, muss er eine Reihe von Tests bestehen. Wofür werden sie verwendet? Wie lange dauern sie? Lassen Sie es uns erklären.
Ein RER NG-Zug am Gare de Lyon für Integrationstests, Juni 2023
Durchschnittlich vierundzwanzig Monate dauert es, bis ein Zug aus allen Blickwinkeln getestet wird, bevor er die ersten Passagiere begrüßt.
Zwei wesentliche Jahre, denn ein Zug ist:
- Mehrere tausend Reisende pro Tag, und das über mehrere Jahrzehnte
- Geräte, die mit der Infrastruktur, der Signaltechnik, der Stromversorgung des Schienennetzes der Ile-de-France, den Fahrgastinformationssystemen kompatibel sein und an die Bahnsteige der verschiedenen Bahnhöfe angepasst sein müssen
- Aber auch Vorschriften und mehrfache Genehmigungen, die für die Sicherheit und den Komfort aller eingeholt werden müssen
Besondere Bedingungen, die eine Reihe vollständiger Tests und Versuche in acht Stufen erfordern, um einen funktionalen, komfortablen und zugänglichen Service für alle Reisenden zu gewährleisten.
Entdecken Sie sie, einen nach dem anderen!
Wie lange dauert jeder Schritt?
Es ist schwierig, über die durchschnittliche Zeit zu sprechen, die für jeden Schritt aufgewendet wird, da sich diese überschneiden können und von vielen externen Faktoren abhängen... Die durchschnittliche Dauer für alle Phasen beträgt jedoch insgesamt 24 Monate.
Schritt 1: Statische Tests, eine allgemeine Überprüfung des Zugbetriebs
Alles beginnt mit dem Bau von Prototypen des zukünftigen Zuges (fünf im Falle des RER NG zum Beispiel).
Diese Prototypen dienen als Grundlage für die Organisation einer ersten Reihe statischer Tests, die in Frankreich oder im Ausland durchgeführt werden. Tests, die es ermöglichen, den allgemeinen Betrieb des Zuges (einschließlich seiner Komfortinstrumente wie z. B. Klimaanlage und Leuchten) zu überprüfen und alle erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, bevor mit den Kontrollen mit der Bewegung des Zuges fortgefahren wird (auch "dynamische Tests" genannt).
Schritt 2: Dynamische Tests, ein privilegierter Moment, um Sicherheit, Leistung und Komfort zu testen
Sobald die statischen Tests abgeschlossen sind, kann der Hersteller nun mit der dynamischen Prüfung auf einem geschlossenen Kreislauf, auch "Testring" genannt, beginnen.
Dabei werden die Leistung (z. B. Bremsen und Beschleunigen) und das Verhalten des fahrenden Zuges in Bezug auf Sicherheit und Komfort getestet.
In Frankreich werden die Tests für die von Alstom gebauten Züge, U-Bahnen und Straßenbahnen im Eisenbahntestzentrum Petite-Forêt in der Nähe von Valenciennes in der Nähe der wichtigsten Produktionsstätten durchgeführt.
Um Tests mit höheren Geschwindigkeiten (bis zu 140 km/h!) durchzuführen, können Züge ins Ausland geschickt werden, wie z. B. auf dem Velim-Ring in der Tschechischen Republik (dies ist beispielsweise bei der RER NG der Fall).
Schritt 3: Klimatisierung, für einen effizienten Zug zu jeder Jahreszeit
Die Komponenten und Funktionalitäten des Zuges werden unter extremen Temperaturen (von -20° bis +45°) für einen funktionierenden Zug unter allen Himmeln getestet.
Im Fall der RER NG fuhren die Prototypen unter dem österreichischen Schnee nach Wien, um Klimatests in gigantischen Hallen durchzuführen.
Schritt 4: Rangieren, Sicherheit geht vor
Der etwas barbarische Begriff "Shunting" bedeutet die Erkennung des elektrischen Kontakts des Zuges auf den Schienen. Ein sehr wichtiger Aspekt für die Sicherheit, der es ermöglicht, die Anwesenheit des Fahrzeugs auf einem Teil des Gleises zu erkennen und somit zu lokalisieren, mit dem genauen Ziel, den korrekten Abstand zwischen zwei Zügen zu gewährleisten.
Die Rangfolge ist ein entscheidender Schritt, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, es ist unerlässlich, Genehmigungen für die Fortsetzung der Tests zu erhalten, diesmal auf dem nationalen Schienennetz.
Schritt 5: Ein neuer Zug ist auch eine Homologation für den Verkehr
Das war's! Die Prototypen sind nun für Tests auf dem nationalen Schienennetz geeignet. Jetzt beginnt eine Reihe von einjährigen Inspektionen, bei denen jede Anforderung der Spezifikationen unter normalen Verkehrsbedingungen sowie unter extremen und verschlechterten Bedingungen getestet wird.
Diese Tests werden, wie die am Ring durchgeführten, als zertifizierend (nach europäischen Normen) und qualifizierend (gemäß den Normen der Spezifikationen) bezeichnet.
Konkret bedeutet dies, dass der Zug nach Bestehen dieser Kontrollen die Genehmigung der französischen Behörde (EPSF für Public Railway Safety Establishment) erhält, um im Vorbetrieb zu fahren.
Schritt 6: Marktzulassung und Ankunft der ersten Züge
Die Züge, die echten, werden an den Betreiber geliefert (Unternehmen, das sich um den Betrieb der Züge auf den Strecken kümmert). Die Registrierung und die Genehmigung für das Inverkehrbringen werden erteilt, um die Konformität des Zuges zu bestätigen. Es ist, als würde man einen Fahrzeugschein für ein neues Auto bekommen!
Es wird eine Flotte von Zügen eingerichtet, die dem Betreiber zur Verfügung stehen, damit er sie sich aneignen und die Fahrer und Agenten schulen kann.
Schritt 7: Integrationstests, der Zug kommt auf seinen zukünftigen Linien an
Der Zug wird nun vom Betreiber unter realen Betriebsbedingungen getestet,zunächst am Bahnsteig, dann direkt auf seinen zukünftigen Strecken in der Region Île-de-France.
Lücke*, Bahnhofsstopps, ordnungsgemäße Funktion der Überwachungskameras, mehr als 40 Parameter werden mit einem feinzinkigen Kamm untersucht, um die Kompatibilität des Zuges mit der Infrastruktur zu gewährleisten. Das Ziel? Holen Sie sich den letzten Sesam, das Kompatibilitätszertifikat**.
Die Integrationstests finden parallel zur Schulung der Triebfahrzeugführer für die neuen Züge statt. Es ist ein bisschen wie eine Generalprobe vor dem Start des kommerziellen Dienstes, dh der Genehmigung, Passagiere an Bord zu empfangen.
Schritt 8: Der allererste kommerzielle Verkehr
Ein Regio 2N-Zug und seine Fahrgäste zwischen Melun und Montereau © Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités
Das war's! Nach zwei Jahren des Testens ist der Zug bereit, seine allerersten Fahrgäste bequem und sicher zu empfangen!
*Installation, die den Raum zwischen dem Zug und dem Bahnsteig füllt, um das Einsteigen von Fahrgästen, insbesondere Rollstuhlfahrern, zu erleichtern
**Dieses Zertifikat wird vom Infrastrukturbetreiber SNCF Réseau ausgestellt.