Die 8 (wesentlichen) Schritte vor der Inbetriebnahme eines Zuges oder RER

Durchschnittlich vierundzwanzig Monate dauert es, bis ein Zug aus allen Blickwinkeln getestet wird, bevor er die ersten Passagiere begrüßt.

Zwei wesentliche Jahre, denn ein Zug ist:

Mehrere tausend Reisende pro Tag , und das über mehrere Jahrzehnte

, und das über mehrere Jahrzehnte Geräte, die mit der Infrastruktur, der Signaltechnik, der Stromversorgung des Schienennetzes der Ile-de-France, den Fahrgastinformationssystemen kompatibel sein und an die Bahnsteige der verschiedenen Bahnhöfe angepasst sein müssen

Aber auch Vorschriften und mehrfache Genehmigungen, die für die Sicherheit und den Komfort aller eingeholt werden müssen

Besondere Bedingungen, die eine Reihe vollständiger Tests und Versuche in acht Stufen erfordern, um einen funktionalen, komfortablen und zugänglichen Service für alle Reisenden zu gewährleisten.

