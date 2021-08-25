8 inspirierende oder überraschende kulturelle Orte, die es in der Île-de-France zu entdecken gilt
Veröffentlicht am
Möchten Sie Kultur und Erkundung mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Ihrer Nähe? Theater, Museum, Schloss, Konzertsaal oder Kino: Wir nehmen Sie mit, um 8 inspirierende oder überraschende kulturelle Orte zu entdecken, unter den Tausenden, die die Schönheit der Île-de-France ausmachen!
Das Luxor-Kino in Paris. Das im Oktober 1921 eingeweihte Luxor ist vom Ägypten der damals sehr modischen Pharaonen inspiriert. Säulen, Mosaike, Papyrus, mit Hieroglyphen verzierte Balken, Flachreliefs: Es ist zu sehen... bevor er seinen Film sieht!
Seine et Marne (77)
Das Schloss von Champs sur Marne. Es ist nichts weniger als Marie-Antoinettes Schloss. Schließlich im Kino, in Sofia Coppolas Film. Es ist auch viel weniger bekannt als Fontainebleau, Chantilly oder Versailles.
Entdecken Sie das ruhige und hübsche Schloss von Champs sur Marne, seine Sammlung von Objekten aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert und seine tadellos gestalteten Gärten.
Yvelines (78)
Das Schloss von Monte Cristo in Port-Marly. Willkommen bei Alexandre Dumas. Es war der Schriftsteller, der im Bewusstsein seines Ruhms dieses kleine Schloss im Renaissancestil baute, begleitet von einer Mini-Nachbildung des Château d'If, das er zu seinem Arbeitszimmer machte.
Entzückender Park und erhabene Innenräume (wir empfehlen das maurische Wohnzimmer), entdecken Sie das "irdische Paradies" (das sind seine Worte) des Vaters der drei Musketiere!
Essonne (91)
Massys Oper. Sie müssen nicht nach Paris fahren, um die erhabene Stimme der größten Tenöre zu genießen. In Massy wird seit 1993 die Oper denjenigen angeboten, die gerne vibrieren.
Und weil der Nervenkitzel der Kunst auch durch die Augen geht, wird das Centre Pompidou bis 2025 seine Reserven direkt nebenan einrichten (und entdecken). Nur einen Steinwurf von der zukünftigen Metrostation "Massy Opéra" des Grand Paris Express entfernt!
Hauts-de-Seine (92)
Mastaba 1 in La Garenne-Colombes. Stellen Sie sich ein weiß gefliestes Haus vor, das zu drei Vierteln vergraben ist und von einem riesigen Oberlicht beleuchtet wird... Ein monumentaler roter Blumentopf empfängt Sie: Sie befinden sich in Mastaba 1.
Dieses Haus, inspiriert von ägyptischen Grabdenkmälern (den "Mastabas"), wurde 1986 vom Künstler Jean-Pierre Raynaud zusammen mit dem Architekten Jean Dedieu entworfen. Zuerst um seine Werke zu lagern, dann um dort zu leben. Bevor er es an die Stadt abtrat, die es der Öffentlichkeit zugänglich machte und seine Werke ausstellt.
Erstaunlich, faszinierend: zu besuchen!
Seine-Saint-Denis (93)
Das Nationale Tanzzentrum in Pantin. Am Ufer des Canal de l'Ourcq darf dieses Gebäude mit brutalistischer Architektur nicht fehlen. Wir lieben, wir hassen, aber vor allem leben wir dort, wir genießen eine Kultur, die allen offen steht.
Val-de-Marne (94)
Die Ferme du Buisson in Noisiel. Sie befinden sich hier in einem ehemaligen Versuchsbetrieb der Schokoladenfabrik Menier. Ziegel, freiliegender Rahmen: Diese nationale Bühne beherbergt auch 2 Kinos und ein Zentrum für zeitgenössische Kunst.
Val-d'Oise (95)
Gemeinsamkeiten Das Théâtre 95 in Cergy-Pontoise. Renoviert und vergrößert, wird dieses emblematische Theater aus Kupfer und Aluminium in der neuen Stadt Cergy-Pontoise errichtet, die ganz in goldene Schuppen gekleidet ist. Eine starke architektonische Geste, eine unerwartete und poetische urbane Begegnung, das Werk der Architektin Gaëlle Penault und des Stadtplaners Dominique Montassut. Das Gebäude ist für hohe Umweltqualität zertifiziert.