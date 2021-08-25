8 inspirierende oder überraschende kulturelle Orte, die es in der Île-de-France zu entdecken gilt

Das Schloss von Champs sur Marne. Es ist nichts weniger als Marie-Antoinettes Schloss. Schließlich im Kino, in Sofia Coppolas Film. Es ist auch viel weniger bekannt als Fontainebleau, Chantilly oder Versailles.

Entdecken Sie das ruhige und hübsche Schloss von Champs sur Marne, seine Sammlung von Objekten aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert und seine tadellos gestalteten Gärten.