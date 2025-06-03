Erklärung zur Barrierefreiheit der Android-Anwendung Île-de-France Mobilité

Veröffentlicht am

Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, ihre Online-Dienste (Internet, Intranet, Extranet und mobile Anwendungen) gemäß Artikel 47 des Gesetzes Nr. 2005-102 vom 11. Februar 2005 zugänglich zu machen. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die mobile Android-Anwendung von Île-de-France Mobilités.

Compliance-Status

Für die mobile Android-Anwendung von Île-de-France Mobilités beträgt die Erfüllungsquote der Norm EN 301 549, ausgedrückt durch den Prozentsatz der erfüllten Kriterien (Summe der konformen Kriterien geteilt durch die Anzahl der anwendbaren Kriterien), 48 % für den Teil, der der Fahrgastinformation gewidmet ist, und 56 % für den Kauf von ticket für den Transport (Warenkorb/Ticketing).

Ab dem 11. April 2024 gilt die mobile Android-Anwendung von Île-de-France Mobilités daher als "nicht konform" für den Teil, der der Fahrgastinformation gewidmet ist, und als "teilweise konform" für den Teil, der dem Kauf von Transport ticket gewidmet ist.

Testergebnisse: Fahrgastinformation

Das von Temesis am 7. März 2024 durchgeführte Konformitätsaudit für den Teil "Fahrgastinformation" zeigt, dass 48 % der Kriterien der Norm EN 301 549 erfüllt sind.

Im Detail:

  • Die Anzahl der konformen Kriterien beträgt: 12
  • Die Anzahl der nicht konformen Kriterien beträgt: 13
  • Die Anzahl der nicht anwendbaren Kriterien ist: 25

Testergebnisse: Kauf von Transport ticket

Das vonTemesis am 11. April 2024 für den Teil "Kauf von Transport ticket" durchgeführte Konformitätsprüfung zeigt, dass 56 % der Kriterien der EN 301 549 erfüllt sind.

Im Detail:

  • Die Anzahl der konformen Kriterien beträgt: 15
  • Die Anzahl der nicht konformen Kriterien beträgt: 12
  • Die Anzahl der nicht anwendbaren Kriterien ist: 23

Nicht barrierefreie Inhalte

Die unten aufgeführten Inhalte sind aus folgenden Gründen nicht zugänglich:

Liste der für den Abschnitt "Fahrgastinformation" festgestellten Nichtkonformitäten

  1. Stufe A - Kriterium 1.1.1 - Nicht-Text-Inhalt
  2. Stufe A - 1.3.1 - Info und Beziehungen
  3. Stufe AA - 1.3.4 - Orientierung
  4. Stufe A - 1.4.1 - Verwendung von Farben
  5. Stufe AA - 1.4.3 - Kontrast (Minimum)
  6. Stufe A - 2.1.1 - Tastatur
  7. Level A - 2.2.2 - Pause, Stopp, Ausblenden
  8. Ebene A - 2.4.3 - Fokusauftrag
  9. Stufe AA - 2.4.6 - Überschriften und Beschriftungen
  10. Ebene A - 3.3.1 - Fehleridentifikation
  11. Level A - 3.3.2 - Etiketten oder Anweisungen
  12. Stufe AA - 3.3.3 - Fehlervorschlag
  13. Ebene A - 4.1.2 - Name, Rolle, Wert

Liste der für den Teil "Kauf von Transport ticket festgestellten Nichtkonformitäten"

  1. Stufe A - Kriterium 1.1.1 - Nicht-Text-Inhalt
  2. Stufe A - 1.3.1 - Info und Beziehungen
  3. Stufe AA - 1.3.4 - Orientierung
  4. Stufe A - 1.4.1 - Verwendung von Farben
  5. Stufe AA - 1.4.4 - Text in Größe ändern
  6. Stufe A - 2.1.1 - Tastatur
  7. Ebene A - 2.4.3 - Fokusauftrag
  8. Niveau AA - 3.1.2 - Sprache der Teile
  9. Level A - 3.3.2 - Etiketten oder Anweisungen
  10. Stufe AA - 3.3.3 - Fehlervorschlag
  11. Ebene A - 4.1.2 - Name, Rolle, Wert
  12. Stufe AA - 4.1.3 - Statusmeldungen

Ausnahmen für unverhältnismäßige Belastungen und Inhalte, die nicht der Barrierefreiheitspflicht unterliegen

Keine befreiten oder abweichenden Inhalte.

Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit

Diese Erklärung wurde am 16. Februar 2023 erstellt. Es wurde dann am 12. Oktober 2023 und am 11. April 2024 aktualisiert.

Testumgebung

Die letzten Tests wurden mit der Version 8.10.0-3159.0 der mobilen Android-Anwendung von Île-de-France Mobilités durchgeführt sowie:

  • Android-Versionen 12 und 14;
  • Talkback-Versionen 14.0 und 14.1.

Bildschirme, die der Konformitätsprüfung für den Teil "Fahrgastinformation" unterzogen wurden

  1. Startbildschirme (6 Bildschirme)
  2. Kredit
  3. Reiseroute: Startbildschirm
  4. Reiseroute: Standortsuche
  5. Reiseroute: Zu Favoriten hinzufügen
  6. Reiseroute: Ergebnisliste
  7. Reiseroute: Detail eines Ergebnisses
  8. Öffnungszeiten : Rezeption
  9. Verkehrsinformationen: Startseite
  10. Verkehrsinformationen: Details zu den Informationen
  11. Einloggen
  12. Login: Passwort vergessen
  13. Login: Registrierung (4 Schritte)
  14. Kontaktieren Sie uns

Bildschirme, die der Konformitätsprüfung für den Teil "Kauf von Transport ticket" unterzogen wurden

  1. Bildschirm "Kaufen"
  2. Bildschirm "tickets und Pakete
  3. Anmeldebildschirm
  4. Bildschirm Navigo-Wochenpaket
  5. Bildschirm zur Bestätigung des Kaufs
  6. Zahlungsbildschirm

Feedback und Kontakt

Wenn Sie nicht auf Inhalte oder Dienste in der mobilen Android-Anwendung von Île-de-France Mobilités zugreifen können, können Sie sich an den Manager wenden, um auf eine zugängliche Alternative verwiesen zu werden oder den Inhalt in einer anderen Form zu erhalten.

Rechtsbehelfe

Dieses Verfahren ist im folgenden Fall anzuwenden.

Sie haben dem Verantwortlichen für die mobile Android-Anwendung von Île-de-France Mobilités einen Mangel an Barrierefreiheit gemeldet, der Sie daran hindert, auf Inhalte oder einen ihrer Dienste zuzugreifen, und Sie haben keine zufriedenstellende Antwort erhalten.