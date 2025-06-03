Erklärung zur Barrierefreiheit der Android-Anwendung Île-de-France Mobilité

Compliance-Status
Für die mobile Android-Anwendung von Île-de-France Mobilités beträgt die Erfüllungsquote der Norm EN 301 549, ausgedrückt durch den Prozentsatz der erfüllten Kriterien (Summe der konformen Kriterien geteilt durch die Anzahl der anwendbaren Kriterien), 48 % für den Teil, der der Fahrgastinformation gewidmet ist, und 56 % für den Kauf von ticket für den Transport (Warenkorb/Ticketing).
Ab dem 11. April 2024 gilt die mobile Android-Anwendung von Île-de-France Mobilités daher als "nicht konform" für den Teil, der der Fahrgastinformation gewidmet ist, und als "teilweise konform" für den Teil, der dem Kauf von Transport ticket gewidmet ist.