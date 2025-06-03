Erklärung zur Barrierefreiheit der iOS-Anwendung Île-de-France Mobilité

Veröffentlicht am

Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, ihre Online-Dienste (Internet, Intranet, Extranet und mobile Anwendungen) gemäß Artikel 47 des Gesetzes Nr. 2005-102 vom 11. Februar 2005 zugänglich zu machen. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die mobile iOS-Anwendung von Île-de-France Mobilités.

Compliance-Status

Für die mobile iOS-Anwendung von Île-de-France Mobilités beträgt die Erfüllungsquote der Norm EN 301 549, ausgedrückt durch den Prozentsatz der erfüllten Kriterien (Summe der konformen Kriterien geteilt durch die Anzahl der anwendbaren Kriterien), 35 % für den Teil, der der Fahrgastinformation gewidmet ist, und 54 % für den Kauf von ticket für den Transport (Warenkorb/Ticketing).

Ab dem 8. März 2024 gilt die mobile iOS-Anwendung von Île-de-France Mobilités daher als "nicht konform" für den Teil, der den Fahrgastinformationen gewidmet ist, und als "teilweise konform" für den Teil, der dem Kauf von Transport ticket gewidmet ist.

Testergebnisse: Fahrgastinformation

Das am 20. Februar 2024 vonTemesis durchgeführte Konformitätsaudit für den Teil "Fahrgastinformation" zeigt, dass 35 % der Kriterien der Norm EN 301 549 erfüllt sind. Im Detail:

  • Die Anzahl der konformen Kriterien beträgt: 9
  • Die Anzahl der nicht konformen Kriterien beträgt: 17
  • Die Anzahl der nicht anwendbaren Kriterien ist: 24

Testergebnisse: Kauf von Transport ticket

Das am 8. März 2024 vonTemesis für den Teil "Kauf von Transport ticket" durchgeführte Konformitätsprüfung zeigt, dass 54 % der Kriterien der Norm EN 301 549 erfüllt sind. Im Detail:

  • Die Anzahl der konformen Kriterien beträgt: 15
  • Die Anzahl der nicht konformen Kriterien beträgt: 13
  • Die Anzahl der nicht anwendbaren Kriterien ist: 22

Nicht barrierefreie Inhalte

Die unten aufgeführten Inhalte sind aus folgenden Gründen nicht zugänglich:

Liste der für den Abschnitt "Fahrgastinformation" festgestellten Nichtkonformitäten

  1. Stufe A - Kriterium 1.1.1 - Nicht-Text-Inhalt
  2. Ebene A - Kriterium 1.3.1 - Informationen und Beziehungen
  3. Stufe A - Kriterium 1.3.3 - Sensorische Eigenschaften
  4. Stufe AA - Kriterium 1.3.4 - Orientierung
  5. Stufe A - Kriterium 1.4.1 - Verwendung von Farben
  6. Stufe AA - Kriterium 1.4.3 - Kontrast (Minimum)
  7. Stufe AA - Kriterium 1.4.4 - Textgröße ändern
  8. Stufe AA - Kriterium 1.4.11 - Nicht-Textkontrast
  9. Stufe A - Kriterium 2.1.1 - Tastatur
  10. Stufe A - Kriterium 2.1.2 - Keine Tastaturfalle
  11. Stufe A - Kriterium 2.2.2 - Pause, Stopp, Ausblenden
  12. Stufe A - Kriterium 2.4.3 - Fokusreihenfolge
  13. Stufe AA - Kriterium 2.4.6 - Überschriften und Etiketten
  14. Stufe A - Kriterium 2.5.1 - Zeigegeste
  15. Stufe A - Kriterium 3.3.1 - Fehleridentifizierung
  16. Stufe A - Kriterium 3.3.2 - Etiketten oder Anweisungen
  17. Ebene A - Kriterium 4.1.2 - Name, Rolle, Wert

Liste der Nichtkonformitäten, die für den Teil "Kauf von ticket Transport" festgestellt wurden

  1. Stufe A - Kriterium 1.1.1 - Nicht-Text-Inhalt
  2. Ebene A - Kriterium 1.3.1 - Informationen und Beziehungen
  3. Stufe AA - Kriterium 1.3.4 - Orientierung
  4. Stufe AA - Kriterium 1.4.3 - Kontrast (Minimum)
  5. Stufe AA - Kriterium 1.4.4 - Textgröße ändern
  6. Stufe AA - Kriterium 1.4.11 - Nicht-Textkontrast
  7. Stufe A - Kriterium 2.1.1 - Tastatur
  8. Stufe A - Kriterium 2.2.2 - Pause, Stopp, Ausblenden
  9. Stufe A - Kriterium 2.4.3 - Fokusreihenfolge
  10. Niveau AA - Kriterium 3.1.2 - Sprache der Anteile
  11. Stufe A - Kriterium 3.3.2 - Etiketten oder Anweisungen
  12. Ebene A - Kriterium 4.1.2 - Name, Rolle, Wert
  13. Stufe AA - Kriterium 4.1.3 - Statusmeldungen

Ausnahmen für unverhältnismäßige Belastungen und Inhalte, die nicht der Barrierefreiheitspflicht unterliegen

Keine befreiten oder abweichenden Inhalte.

Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit

Diese Erklärung wurde am 16. Februar 2023 erstellt. Es wurde dann am 18. Oktober 2023 und am 8. März 2024 aktualisiert.

Testumgebung

Die letzten Tests wurden mit Version 8.0.0 der mobilen iOS-Anwendung von Île-de-France Mobilités und Version 17.3.1 von iOS durchgeführt.

Bildschirme, die der Konformitätsprüfung für den Teil "Fahrgastinformation" unterzogen wurden

  1. Startbildschirme (6 Bildschirme)
  2. Kredit
  3. Reiseroute: Startbildschirm
  4. Reiseroute: Standortsuche
  5. Reiseroute: Zu Favoriten hinzufügen
  6. Reiseroute: Ergebnisliste
  7. Reiseroute: Detail eines Ergebnisses
  8. Öffnungszeiten : Rezeption
  9. Verkehrsinformationen: Startseite
  10. Verkehrsinformationen: Details zu den Informationen
  11. Einloggen
  12. Login: Passwort vergessen
  13. Login: Registrierung (4 Schritte)
  14. Kontaktieren Sie uns

Bildschirme, die der Konformitätsprüfung für den Teil "Kauf von Transport ticket" unterzogen wurden

  1. Bildschirm "Kaufen"
  2. Bildschirm "tickets und Pakete
  3. Anmeldebildschirm
  4. Bildschirm Navigo-Wochenpaket
  5. Bildschirm zur Bestätigung des Kaufs
  6. Zahlungsbildschirm

Feedback und Kontakt

Wenn Sie nicht auf Inhalte oder Dienste in der mobilen Android-Anwendung von Île-de-France Mobilités zugreifen können, können Sie sich an den Manager wenden, um auf eine zugängliche Alternative verwiesen zu werden oder den Inhalt in einer anderen Form zu erhalten.

Rechtsbehelfe

Dieses Verfahren ist im folgenden Fall anzuwenden.

Sie haben dem Verantwortlichen für die mobile iOS-Anwendung von Île-de-France Mobilités einen Mangel an Barrierefreiheit gemeldet, der Sie daran hindert, auf Inhalte oder einen ihrer Dienste zuzugreifen, und Sie haben keine zufriedenstellende Antwort erhalten.